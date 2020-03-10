رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية شرق القدس الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل محاكمته المقرَّرة في السابع عشر من مارس/آذار الجاري بتهم فساد.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "رفضت المحكمة طلب رئيس الوزراء تأجيل المحاكمة، وستبدأ كما هو مخطط يوم السابع عشر من الشهر الجاري".

يأتي هذا القرار بعد يوم واحد من رفض النيابة العامة طلب نتنياهو تأجيل محاكمته.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت، أبلغ المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الشرقية، أن لا مبرر لتأجيل بدء المحكمة.

وكان نتنياهو طلب تأجيل بدء جلسات محاكمته لمدة 45 يوماً، بعد أن قال طاقم الدفاع عنه إنه لم يتسلم جميع قضايا التحقيق في التهم المنسوبة إليه.

وفي يناير/كانون الثاني قدّم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، إلى المحكمة المركزية في شرق القدس، لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد.

ورجحت أوساط قضائية إسرائيلية، أن تستمر محاكمة نتنياهو لأشهر طويلة.

وفي حال إدانة المحكمة المركزية له فإن بإمكانه الالتماس إلى المحكمة العليا التي تُعتبر أعلى هيئة قضائية في إسرائيل.