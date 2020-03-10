قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة الثلاثاء، إن احتمال وصول فيروس كورونا المستجدّ إلى البلاد كبير للغاية، إلا أنه لم تُرصَد أي حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في اجتماع للجنة الصحة والأسرة والعمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان التركي.

وأوضح قوجه أنه "لا بلد آمن من خطر كورونا، لذا نطلب من المواطنين تجنب السفر إلى الخارج إلا عند الضرورة، ومن القادمين إلى البلد عزل أنفسهم في المنازل لمدة 14 يوماً".

وأردف: "احتمالية وصول كورونا إلى بلادنا كبيرة للغاية، ولكن لم تُرصَد أي إصابة حتى الآن".

وحتى صباح الثلاثاء أصاب الفيروس أكثر من 114 ألف شخص حول العالم في 115 دولة وإقليم، توُفّي منهم أكثر من 4027، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.