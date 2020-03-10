سياسة
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روسيا.. بوتين يدعم تعديلاً دستورياً يتيح البقاء في السلطة والنواب يوافقون
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يؤيد التعديل الدستوري المقترح الذي سيسمح له بالسعي إلى ولاية أخرى والبقاء في السلطة.
روسيا.. بوتين يدعم تعديلاً دستورياً يتيح البقاء في السلطة والنواب يوافقون
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرفض إلغاء حدود المدة الرئاسية، لكنه يؤيد فكرة مراجعة سقفها / AP
10 مارس 2020

وافق النواب الروس الثلاثاء، في قراءة ثانية في البرلمان، على رزمة من الإصلاحات الدستورية التي اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين، تتضمن إمكانية ترشّحه لولاية رئاسية مجدَّداً.

وصوّت 382 نائباً مع الإصلاحات مقابل امتناع 44 عن التصويت. وسيصوّت النواب على التعديلات في قراءة ثالثة وأخيرة الأربعاء، وفق ما أعلنه رئيس المجلس فياتشسلاف فولودين.

وفي وقت سابق قدّم الرئيس الروسي دعمه للتعديل الذي قدّمَته مشرعة كانت رائدة فضاء وأول امرأة سوفييتية تصعد إلى الفضاء.

وقال بوتين إنه يؤيد التعديل الدستوري المقترح الذي سيسمح له بالسعي إلى ولاية أخرى والبقاء في السلطة.

واقترحت المشرعة فالنتينا تيريشكوفا إما إلغاء حدود الولاية الرئاسية وإما تعديل الدستور الروسي للسماح لبوتين بالترشُّح مرة أخرى.

وستُجرَى سلسلة من التعديلات الدستورية وتخضع للتصويت على مستوى البلاد في 22 أبريل/نيسان.

ورفض بوتين إلغاء حدود المدة الرئاسية، لكنه أيد فكرة مراجعة سقفها، ويقصر القانون الحالي على الرؤساء تولِّي السلطة لأكثر من فترتين متتاليتين.

يُذكَر أنه تنتهي فترة ولاية بوتين الحالية، ومدتها ست سنوات، عام 2024.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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