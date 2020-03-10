قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن روسيا حذرت نظام بشار بصرامة بشأن انتهاك وقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمالي غربي سوريا.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في اجتماع محرري الأناضول بالعاصمة أنقرة، الثلاثاء. وقال جاوش أوغلو في هذا السياق: "أمس (الاثنين) حدث خرق من قبل النظام وروسيا حذرته بصرامة".

وأضاف أن الجنود الأتراك سيقومون بما قاموا به سابقاً، في حال حاول النظام التقدم على الرغم من وقف إطلاق النار في إدلب.

وتابع الوزير التركي: "جنوب الطريق الدولي M4 سيخضع للرقابة الروسية وشماله سيكون تحت رقابتنا".

وأكد جاوش أوغلو أن بلاده تواصل العمل من أجل وقف إطلاق نار دائم في إدلب.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار في إدلب، يصب في مصلحة القاطنين هناك. مبيناً أن تركيا تسعى للقضاء على التهديدات الموجهة ضدها وإتاحة الفرصة لنحو 1.5 نازح سوري للعودة إلى ديارهم.

وشدد على أن وقف الاقتتال، يعد شرطاً أساسياً لحل الأزمة السورية، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار يمهد لفتح الطريق الدولي M4.

وأردف: "سنسيّر دوريات مشتركة مع روسيا في هذا الطريق الدولي، ولن يحدث أي هجوم يستهدف M4 من قِبل النظام السوري أو المتطرفين".

وصرح بأن وفداً روسيا يزور تركيا حالياً، لبحث التدابير التي ستُتَّخذ على طرفي M4.

وشدد على ضرورة تعامل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية كحليف صادق ودائم مع تركيا، لافتاً في هذا السياق إلى حاجة تركيا إلى منظومة الدفاع الجوي باتريوت.

وأضاف: "الأمريكيون صرحوا بأنهم سيوفرون دعماً استخباراتياً وبرياً لتركيا فيما يخص الأوضاع في إدلب، وبإمكانهم نشر منظومة باتريوت على الحدود".

وتابع الوزير التركي: "وجود منظومة S-400 الروسية في تركيا لا يعوق نشر منظومة باتريوت، فتركيا بحاجة إلى منظومة دفاع جوي".