قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن بلاده انتقلت إلى مرحلة جديدة من الحوار مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الوزير التركي في لقاء مع محرري وكالة الأناضول، أن استمرار العلاقات بشكل حقيقي بين تركيا والاتحاد الأوروبي يتطلب اتخاذ خطوات.

وأشار جاوش أوغلو إلى أن "حدود أوروبا لا تبدأ من الحدود التركية-اليونانية بل من حدود تركيا الجنوبية والشرقية".

وأضاف جاوش أوغلو مخاطباً الأوروبيين: "من جانب تقولون لا نريد (موجة هجرة من إدلب)، ومن جانب آخر لا تقدمون أي دعم من أجل أن يعيش الناس هناك"، مطالباً الاتحاد الأوروبي بأن يتعامل "بصدق" مع تركيا لحل مسألة اللاجئين.

وأكد جاوش أوغلو أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم الدعم من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مضيفاً أن "عهد المماطلة انتهى وستُرسم خارطة طريق مع الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين".

وحول تعامل السلطات اليونانية مع طالبي اللجوء على الحدود التركية-اليونانية، قال وزير الخارجية التركي: "نخجل من إنسانيتنا عندما نرى معاملة اليونان للاجئين على الحدود".