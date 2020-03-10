سياسة
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اليونان تضع سواتر ترابية لمنع طالبي اللجوء من التوجه إلى أوروبا
في إجراء جديد لمنع دخول طالبي اللجوء إلى أراضيها، بدأت اليونان في وضع سواتر ترابية على الحدود مع تركيا. وعلى مدار 12 يوماً، يواصل طالبو اللجوء انتظارهم على الحدود مع اليونان بغية التوجه إلى أوروبا.
اليونان تضع سواتر ترابية لمنع طالبي اللجوء من التوجه إلى أوروبا
حرس الحدود اليوناني يضع سواتر ترابية على الحدود مع تركيا لمنع طالبي اللجوء من التوجه إلى أوروبا / AA
10 مارس 2020

بدأت قوات حرس الحدود اليونانية في وضع سواتر ترابية على الحدود مع تركيا لمنع دخول طالبي اللجوء الراغبين في التوجه إلى أوروبا.

وعلى مدار 12 يوماً، يواصل طالبو اللجوء انتظارهم على الحدود مع اليونان بغية التوجه إلى أوروبا، فيما تستخدم قوات حرس الحدود اليونانية لمنع دخولهم البلاد رذاذ الفلفل وخراطيم المياه، فضلاً عن إطلاق الرصاص المطاطي والحي الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من طالبي اللجوء.

وكإجراء جديد، وضع حرس الحدود سواتر ترابية على الشريط الحدودي مع تركيا، وانتشر جنود مسلحون خلفها.

في السياق نفسه، بدأ جنود يونانيون مد أسلاك شائكة على أجزاء من ضفة نهر مريج الفاصل بين تركيا واليونان.

وبدأ تدفُّق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا منذ 27 فبراير/شباط الماضي، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعوق حركتهم باتجاه أوروبا.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستُبقي أبوابها مفتوحة أمام طالبي اللجوء الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مشدداً على أنها لم يعد لديها طاقة لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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