قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الاثنين، إن تهديد وباء فيروس كورونا المستجد أصبح "حقيقياً أكثر".

وأكدت منظمة الصحة العالمية الاثنين أن فيروس كورونا بات أقرب من التسبب في وباء لكن لا يزال من الممكن السيطرة على تفشّي الفيروس في الدول من خلال الجمع بين إجراءات للاحتواء والتخفيف.

وأضاف غيبريسوس في مؤتمر صحفي بجنيف السويسرية، أن انتشار الفيروس في العالم بسرعة، يشكل "وضعاً مزعجاً"، وأردف: "فيروس كورونا وصل إلى العديد من الدول، لقد أصبح تهديده حقيقياً أكثر".

وأوضح أن 93% من حالات الإصابة جرى تسجيلها في 4 دول فقط (الصين، كوريا الجنوبية، إيران، إيطاليا).

وأفاد بأن "معظم المصابين بكورونا تمكنوا من الشفاء، فشفي 70% من أصل 80 ألف مصاب في الصين".

إيطاليا تعلن حظر السفر

جلبت معركة إيطاليا لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد قيوداً جديدة واسعة النطاق، إذ وسعت إيطاليا نطاق حظر السفر ليشمل جميع أنحاء البلاد، حسب مرسوم صدر مساء الاثنين ويدخل حيّز التنفيذ فجر الثلاثاء، وذلك "بهدف الحدّ من تفشّي فيروس كوفيد-19".

وحسب المرسوم فإن الإجراءات الاستثنائية التي خضع لها منذ الأحد ربع سكان البلاد باتت اعتباراً من فجر الثلاثاء، تسري على سائر الأراضي الإيطالية.

وسجلت إيطاليا 97 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس المُستجد ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 463 حالة، وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في إيطاليا، وهي أكثر الدول الأوروبية تضرراً، بنسبة 24% إلى 9172 حالة في أكبر زيادة يومية منذ ظهور الوباء يوم 21 فبراير/شباط.

50 حالة في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء الاثنين، عن 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد المصابين إلى 50.

وبذلك تكون إسرائيل أعلنت الاثنين (أي خلال يوم واحد فقط) عن 11 إصابة جديدة بالفيروس، إذ كشفت وزارة الصحة قبل بضعة ساعات عن 3 إصابات جديدة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 26.

والخميس 5 مارس/آذار الجاري، أعلنت الحكومة تسجيل أولى الإصابات بالفيروس في بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بوفد يوناني زار فندق "أنجل"، وتبين إصابة بعض أفراده بكورونا بعد عودتهم إلى بلدهم.

إصابة وزير الثقافة الفرنسي

أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية الاثنين، أن الوزير فرانك ريستر أصيب بفيروس كورونا لكنه في حالة جيدة.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أنه ثبتت إصابة الوزير بالفيروس بعد إجراء فحوصات طبية على إثر ظهور أعراض المرض عليه، وأشار إلى أن ريستر شارك الأسبوع الماضي في أعمال الجمعية الوطنية إذ شُخّصت 5 إصابات بالفيروس من بين النواب.

وحتى ظهر الاثنين، أصاب الفيروس أكثر من 111 ألف شخص في 109 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3880، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية.

وأدى الفيروس إلى تعليق العمرة ورحلات جوية وتأجيل أو إلغاء لفاعليات رياضية وسياسية واقتصادية في الكثير من الدول، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض الذي أثار حالة رعب تسود العالم.