صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ بأن تركيا هي البلد الأكثر تضرراً من العنف والاضطراب في سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستولتنبرغ الاثنين، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب لقائهما في بروكسل.

وقال ستولتنبرغ إن " تركيا هي البلد الأكثر تضرراً من العنف والاضطراب في سوريا، فلم يتأثر أي بلد حليف من الهجمات الإرهابية بقدر تركيا، فضلاً عن استضافتها الكثير من اللاجئين".

وأشار إلى أنه بحث مع أردوغان أزمة اللاجئين والهدنة في محافظة إدلب شمالي غربي سوريا، مضيفاً أن "تركيا ساهمت كثيراً في الدفاع عن أمننا المشترك".

ونوّه بأن الأيام الأخيرة شهدت انخفاضاً في أعمال العنف في إدلب، مؤكداً أن هجمات روسيا والنظام السوري ضد المدنيين تسببت في معاناة إنسانية لم يشهد العالم مثلها.

وأكّد ستولتنبرغ دعم الحلف لتركيا في مسألة أنظمة الدفاع الصاروخية، بالإضافة إلى الدعم الجوي والبحري.

وذكر أنه بحث مع أردوغان علاقات الحلف مع روسيا وشراء تركيا لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400 والتطورات في أفغانستان.

وحول استضافة تركيا نحو 4 ملايين لاجئ، قال ستولتنبرغ إن "تركيا تحمل عبئاً ثقيلاً جداً"، لافتاً إلى أن الحلف يتابع "الأحداث على الحدود التركية-اليونانية بقلق".

وأعرب عن ترحيبه بالحوار بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول اتفاقية الهجرة الموقعة بين الطرفين.