سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 10 مارس/آذار 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 10 مارس/آذار 2020
أردوغان يؤكد تعميق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي / AA
10 مارس 2020

أهم الأحداث:

الرئيس التركي يعلن عن رغبة بلاده في علاقات أفضل مع الاتحاد الأوروبي. والقوات الأمريكية تبدأ بالانسحاب المبدئي من أفغانستان.

الجديد على TRT عربي:

حرب النفط تستعر.. التنافس الروسي-السعودي وانتشار كورونا يهوي بأسعار الخام

محاولة اغتيال حمدوك تربك المشهد بالسودان وتثير أسئلة عن مصير الثورة

شاهد!

انقلاب على الحكم في السعودية؟

أردوغان: نرغب بعلاقات أفضل مع الاتحاد الأوروبي

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، أثناء خطاب ألقاه أمام أفراد من الجالية التركية في العاصمة البلجيكية بروكسل، قبيل لقائه بعدد من المسؤولين الأوروبيين، عن رغبة بلاده في نقل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي إلى نقطة أفضل. [TRT عربي]

وأفاد أردوغان: "نرغب في نقل علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي إلى نقطة أفضل عبر اللقاء مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية". [الأناضول]

من ناحية أخرى دعا أردوغان الجالية التركية للحذر واتخاذ التدابير الضرورية للوقاية من فيروس كورونا. [الأناضول]

أمريكا.. انسحاب مبدئي من أفغانستان

بدأت القوات الأمريكية الاثنين، في مغادرة أفغانستان في انسحاب مبدئي للقوات منصوص عليه في اتفاق السلام بين أمريكا وطالبان، وفقاً لما نقلته وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول أمريكي لم يصرح باسمه. [أسوشيتد برس]

وأوضح المسؤول أن مئات الجنود يخرجون من البلاد كما خطط مسبقاً، لكن لن ينقل بدلاً منهم جنود آخرون قبيل خطط خفض عدد القوات في البلاد من نحو 13 ألفاً إلى 8600 جندي. [TRT عربي]

ويعتمد الانسحاب على وفاء طالبان بالتزامها منع أي جماعة أو فرد، ويشمل ذلك القاعدة، من استخدام أراضي أفغانستان لتهديد أمن الولايات المتحدة وحلفائها. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us