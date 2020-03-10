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الرئيس التركي يعلن عن رغبة بلاده في علاقات أفضل مع الاتحاد الأوروبي. والقوات الأمريكية تبدأ بالانسحاب المبدئي من أفغانستان.

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أردوغان: نرغب بعلاقات أفضل مع الاتحاد الأوروبي

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، أثناء خطاب ألقاه أمام أفراد من الجالية التركية في العاصمة البلجيكية بروكسل، قبيل لقائه بعدد من المسؤولين الأوروبيين، عن رغبة بلاده في نقل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي إلى نقطة أفضل. [TRT عربي]

وأفاد أردوغان: "نرغب في نقل علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي إلى نقطة أفضل عبر اللقاء مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية". [الأناضول]

من ناحية أخرى دعا أردوغان الجالية التركية للحذر واتخاذ التدابير الضرورية للوقاية من فيروس كورونا. [الأناضول]

أمريكا.. انسحاب مبدئي من أفغانستان

بدأت القوات الأمريكية الاثنين، في مغادرة أفغانستان في انسحاب مبدئي للقوات منصوص عليه في اتفاق السلام بين أمريكا وطالبان، وفقاً لما نقلته وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول أمريكي لم يصرح باسمه. [أسوشيتد برس]

وأوضح المسؤول أن مئات الجنود يخرجون من البلاد كما خطط مسبقاً، لكن لن ينقل بدلاً منهم جنود آخرون قبيل خطط خفض عدد القوات في البلاد من نحو 13 ألفاً إلى 8600 جندي. [TRT عربي]

ويعتمد الانسحاب على وفاء طالبان بالتزامها منع أي جماعة أو فرد، ويشمل ذلك القاعدة، من استخدام أراضي أفغانستان لتهديد أمن الولايات المتحدة وحلفائها. [TRT عربي]