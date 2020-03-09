سياسة
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أردوغان: نرغب في علاقات أفضل مع الاتحاد الأوروبي
أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رغبة بلاده في علاقات أفضل مع الاتحاد الأوروبي وذلك أثناء مخاطبته لأفراد الجالية التركية في العاصمة البلجيكية بروكسل، قبيل لقائه بعدد من المسؤولين الأوروبيين.
أردوغان: نرغب في علاقات أفضل مع الاتحاد الأوروبي
تركيا ترغب بعلاقات أفضل مع الاتحاد الأوروبي / AA
9 مارس 2020

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أثناء خطاب ألقاه أمام أفراد من الجالية التركية في العاصمة البلجيكية بروكسل، قبيل لقائه بعدد من المسؤولين الأوروبيين، عن رغبة بلاده في نقل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي إلى نقطة أفضل.

وأفاد أردوغان: "نرغب في نقل علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي إلى نقطة أفضل عبر اللقاء مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية".

وأضاف مخاطبا الجالية التركية: "أنتم أيادينا وأرجلنا وعيوننا وآذاننا في أوروبا، نتمنى أن نكون دائماً شعباً واحداً وعَلَماً واحداً ووطناً واحداً ودولة واحدةً، من أجل ذلك سنكون موحدين".

من ناحية أخرى، دعا أردوغان الجالية التركية، إلى الحذر واتخاذ التدابير الضرورية للوقاية من فيروس كورونا.

وتابع: "نحذر لأن المئات من الأشخاص يموتون جراء الفيروس في العالم، نتمنى أن تتحرر الإنسانية من هذه الكارثة في أقرب وقت".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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