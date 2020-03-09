سياسة
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ترمب: معركة السعودية وروسيا و"أخبار كاذبة" وراء هبوط أسعار النفط
قال الرئيس الأمريكي إن المعركة الدائرة بين السعودية وروسيا، بشأن حصص خفض إنتاج النفط، إضافة إلى "أخبار كاذبة"؛ هي ما تسبب في هبوط الأسواق الأمريكية والعالمية.
ترمب: معركة السعودية وروسيا و"أخبار كاذبة" وراء هبوط أسعار النفط
ترمب يعتبر انخفاض أسعار النفط بسبب حرب الأسعار بين السعودية وروسيا / AFP
9 مارس 2020

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، "المعركة" الدائرة بين السعودية وروسيا، بشأن حصص خفض إنتاج النفط، إضافة إلى "أخبار كاذبة"؛ بالتسبب في هبوط الأسواق الأمريكية والعالمية.

وغرّد ترمب قائلاً إن هبوط أسعار النفط الخام "سيكون لصالح المستهلك الأمريكي، أسعار البنزين ستنزل الآن".

وأضاف "السعودية وروسيا تتجادلان حول أسعار وإمداد النفط، إضافة للأخبار الكاذبة (لم يحددها)، هو سبب هبوط الأسهم".

وعلقت البورصة الأمريكية تداولاتها في بداية التعاملات، الاثنين، على وقع الهبوط الحاد لأسعار النفط الخام عالمياً، في ثاني أكبر انهيار تاريخي لسعر برميل برنت.

يأتي ذلك، بينما فقدت أسعار النفط 25% من قيمتها، الاثنين، إلى متوسط 36 دولاراً للبرميل برنت مقارنة مع 32 دولاراً في بداية التعاملات، و45.5 دولار في ختام جلسة الجمعة.

وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 7%، أدى إلى تعليق فوري لتداولات البورصة لمدة 15 دقيقة، إذ بلغت قراءة المؤشر بعد استئناف التداول 2794.2 نقطة، عند أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران 2019.

بينما فتح مؤشر "الداو جونز" فاقداً 2000 نقطة، مقارنة بإغلاق جلسة الجمعة إلى 23.897 نقطة بنسبة تراجع تجاوزت 7.8%.

وظهرت بوادر حرب أسعار بين السعودية وروسيا، بعد إعلان موسكو، الجمعة، رفضها تمديد وتعميق اتفاق خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2020، ما دفع السعودية، السبت، لخفض أسعار النفط وزيادة الإنتاج اعتباراً من الشهر المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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