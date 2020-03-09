أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الاثنين، أن تركيا خالية من أية إصابة بفيروس كورونا، بقوله: "لم يتم تشخيص أية إصابة بفيروس كورونا في تركيا".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي إثر مشاركته في اجتماع المجلس العلمي الخاص بمكافحة كورونا في العاصمة أنقرة.

وأوضح فيه أن بلاده تواصل إجراء التدابير الوقائية التي بدأت تطبيقها في مراحل مبكرة من ظهور الفيروس في الصين.

وأكد منع دخول الأجانب إلى تركيا من البلدان المصابة بالفيروس، خاصة الصين وإيران وإيطاليا.

ودعا قوجة المواطنين الأتراك في الخارج لزيادة إجراءاتهم الوقائية، واستخدام الأقنعة الطبية والتوجه لأقرب مركز طبي في حال الشعور بأي أعراض مرضية.

وحتى ظهر الاثنين، أصاب الفيروس أكثر من 111 ألفاً حول العالم في 109 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3880، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.