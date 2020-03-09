وصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا بعموم العالم، إلى111 آلف، وعدد الوفيات إلى 3 آلاف و880، وسط إجراءات احترازية دولية ومحلية لتجنب العدوى بالفيروس شملت تعليق الدراسة في عدد من الدول، وكذلك تعليق الأنشطة الرياضية والدينية في دول أخرى.

وتتصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول الخليج ليصل مجموع الإصابات إلى 268 حالة، حتى ظهر الإثنين، تصدرتها البحرين بـ 109 إصابات، فيما جاءت السعودية سادساً بـ 15 إصابة.

البحرين.. تعليق الدراسة

وصل عدد الحالات في البلاد، حسب آخر أرقام معلنة من البحرين إلى 109، فيما وصل عدد الحالات المتعافية 14.

واتخذت البحرين، إجراءات احترازية لمنع انتشار الفيروس شملت تعليق الدراسة، وتعليق جميع الرحلات القادمة من مطاري دبي والشارقة الإماراتيين وأيضاً السعودية.

كما دعت خارجية البحرين جميع المواطنين لعدم السفر إلى دول تفشى بها الفيروس مثل إيران، تايلاند، سنغافورة، ماليزيا وكوريا الجنوبية.

الإمارات.. إلغاء مناسبات

بلغت الحالات المصابة في الإمارات 45 حالة، تعافى منها 7 حالات، وألغت الإمارات العديد من المناسبات والمؤتمرات الدولية كإجراء احترازي ضد كورونا.

وقررت وزارة التربية والتعليم بالإمارات تبكير بداية عطلة الربيع لطلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.

قطر.. فيفا يقرر تأجيل تصفيات آسيا

وصل عدد الحالات في قطر إلى 18 إصابة مؤكدة وفق أرقام معلنة، ولأول مرة تكون حالات الإصابة الثلاث الأخيرة من داخل قطر وليس ممن أجلتهم الدوحة من إيران مؤخراً.

فيما أعلنت قطر، الأحد، تعليق الدخول "مؤقتاً" لجميع المسافرين القادمين من 14 دولة، في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار الفيروس.

وقرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الاثنين، في بيان رسمي، تأجيل مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023، والتي كانت مقررة بين 23 و31 مارس/آذار الحالي، و1و9 يونيو/حزيران المقبل.

سلطنة عُمان.. تطبيق الحجر الصحي

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عمان إلى 16 حالة، حسب أحدث البيانات الرسمية.

فيما أعلنت وزارة الصحة العُمانية، الأحد، تطبيق الحجر الصحي على القادمين من مصر، في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا بالبلاد.

وأعلنت، السبت، هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، تعليق الرحلات الجوية غير المنتظمة، الشارتر، مع مصر لمدة شهر ضمن تدابير مواجهة الفيروس.

السعودية.. تعليق الدروس الدينية

وصل عدد الحالات في السعودية إلى 15، في حين اتخذت الرياض إجراءات قاسية ضد كورونا.

وأعلنت السعودية، الاثنين، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً من وإلى 9 دول، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجوداً بها خلال الـ14 يوماً السابقة لقدومه.

وعلقت الدراسة في كافة أرجاء المملكة كذلك تعليق الدروس الدينية وحلقات تحفيظ القرآن بمساجد المملكة، وبرامج الزيارات في مرافق الحرمين الخارجية.

إضافة إلى تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف (شرق) مؤقتاً، حيث إن أغلب الحالات المسجلة بكورونا في البلاد بالقطيف.

وتدعم السعودية، حسب بيان منظمة الصحة العالمية لمكافحة كورونا بـ10 ملايين دولار.

الكويت: تجديد الإقامة من الخارج

وصل عدد الاصابات في الكويت، حسب وزارة الصحة الكويتية، إلى 65 بعد اكتشاف 3 حالات جديدة الاثنين، منها حالة واحدة تماثلت للشفاء.

وأعلنت الكويت السماح بتجديد إقامات العاملين الوافدين من 16 دولة، بينها 4 دول عربية، واستخراج إذن العمل وهم خارج البلاد، في قرار استثنائي ضمن إجراءات احترازية اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، وفق تصريحات إعلامية أدلى بها وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشئون الإقامة، اللواء طلال معرفي، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا.

ويسري القرار وفق معرفي على المقيمين ممن ليس عليهم قيود أمنية، ومن دول الهند، ولبنان، وسيرلانكا، وبنجلاديش، والفلبين، والصين، وهونج كونج، وإيران، وسوريا، ومصر، والعراق، وتايلاند، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، واليابان وسنغافورة.

وتقرر أيضاً حسب معرفي تجديد الإقامة للملتحقين بعائل الموجودين خارج الكويت، على أن يكون جواز السفر صالحاً ووفقاً للضوابط والشروط المعمول بها في هذا الشأن، لافتاً إلى أنه في حال وجود رب الأسرة خارج الكويت، وزوجته وأولاده داخلها، فسيتم منحهم إقامة مؤقتة وفق الضوابط والشروط المقررة.

وأشار إلى تمديد كافة تأشيرات الزيارات لمدة شهرين، وتمديد إذن الغياب لمدة 3 شهور قابلة للتجديد، حسب ما يستجد من الظروف الراهنة.

فلسطين.. أمير قطر يتبرع بـ 10 ملايين دولار

أعلنت الحكومة الفلسطينية، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي العدد إلى 26، بعد تسجيل 5 إصابات في بيت لحم، وإصابة في طولكرم وفق بيان للمتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم.

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية، أن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قدّم مساعدة طبية عاجلة للسلطة الفلسطينية، لمواجهة كورونا، بقيمة 10 ملايين دولار، على شكل معدات وأجهزة طبية.

العراق..تعليق أنشطة

علّق إقليم كردستان شمالي العراق الدوام بالمؤسسات الحكومية مدة أسبوعين، كما عُلّق الدوري العراقي لكرة القدم وفق بيان.

إفريقيا.. تسارع في الانتشار

ويتسارع انتشار كورونا في القارة الإفريقية، حيث ظهرت إلى الآن 90 حالة إصابة ووفاة شخص بسبب الفيروس، في كلّ من مصر، والجزائر، والسنغال، وجنوب إفريقيا، والمغرب، والكاميرون، وتونس، وتوجو ونيجيريا.

وأعلنت أوغندا ترحيل 22 أجنبياً قدموا من بلدان انتشر فيه فيروس "كورونا" الجديد، بسبب رفضهم الخضوع للحجر الصحي.

وأوضح وزير الصحة الأوغندي، جان روث أجنغ، أن الأجانب الذين تم ترحيلهم قدموا من بلدان انتشر فيها فيروس كورونا مثل إيطاليا، وإيران، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، والصين، وألمانيا وإسبانيا.

وأضاف أن 22 أجنبياً قدموا من هذه البلدان، رفضوا الخضوع للحجر الصحي، فرُحّلوا إلى بلادهم، مبيناًً أن هذا القرار يطبّق على رعايا البلدان التي تعد في مستوى خطير من حيث انتشار "كورونا" فيها.

إيران..فيروس آخر مجهول ينتشر في البلاد

نقلت وكالة إسنا الإيرانية عن برلماني إيراني قوله إن هناك فيروساً مجهولاً غير كورونا ينتشر في البلاد.

وسمحت إيران لـ70 ألف سجين بقضاء محكوميتهم في المنزل بسبب كورونا شرط عدم الإخلال بالأمن العام.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية الإيرانية ارتفاع ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 237 وفاة، و7 آلاف و161 إصابة.

وتعد إيران من بين البلدان الأكثر انتشاراً لفيروس كورونا بعد الصين؛ حيث ظهرت أول إصابة بالفيروس بمدينة قم في 19 فبراير/شباط الماضي.

وأسفر الفيروس عن وفاة شخصيات سياسية في إيران، أبرزهم، رجل الدين هادي خسرو شاهي، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد مير محمدي، والسفير السابق لدى دمشق حسين شيخ الإسلام، والنائبة بالبرلمان فاطمة رهبر.

ومن بين المصابين بالفيروس في إيران، معصومة ابتكار، نائبة الرئيس حسن روحاني، و24 نائباً في البرلمان.

واتخذت إيران جملة تدابير لمواجهة الفيروس مثل وضع نقاط تفتيش في مداخل المدن الكبيرة، إلى جانب منع الدخول إلى 17 مدينة كبيرة تعد الأكثر استقبالاً للزوار في عيد النوروز الذي يصادف مارس/آذار من كل عام.

إلى جانب تعليق الدراسة في المدارس والجامعات بعموم البلاد، وإلغاء الأنشطة الرياضية والفنية حتى 20 مارس/آذار.

كوريا الشمالية.. حجر صحي على الأجانب

غادر دبلوماسيون أجانب وسياح، كوريا الشمالية، بعد فرض سلطات بيونغ يانغ حجراً صحياً عليهم لمدة شهر في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وسمحت بوينغ يانغ للدبلوماسيين الأجانب بمغادرة أراضيها، بعد رفع الحجر الصحي عنهم، في الثاني من مارس/آذار الحالي.

ووفق الإذاعة الرسمية لكوريا الشمالية، فقد غادر الحجر الصحي 1020 فرداً في منطقة كانغوون، و2630 في منطقة جاغانغ.

وتفرض كوريا الشمالية الحجر الصحي على 7 آلاف شخص على الأقل، في إطار التدابير المتخذة ضد فيروس كورونا، رغم أنها "خالية" حتى الآن من إصابات بفيروس كورونا.

والاثنين الماضي، أفادت صحيفة "ديلي إن كي" الإلكترونية، بوفاة أكثر من 20 شخصاً بطريقة مشبوهة في عموم كوريا الشمالية.

اليابان.. عدم استخدام وسائل النقل العامة

ألغت وزارة الخارجية اليابانية، نحو 3 ملايين تأشيرة دخول منحتها لمواطني الصين وكوريا الجنوبية، وفق وكالة الأنباء الرسمية (كيودو)، ضمن جهود مواجهة فيروس كورونا.

وأفاد بيان صادر عن الخارجية اليابانية أن قرار الإلغاء لا يشمل مواطني كوريا الجنوبية والصين ممن هم داخل الأراضي اليابانية.

وأكد أن السلطات اليابانية ستطلب من الصينيين والكوريين الجنوبيين، القادمين من بلدان ثالثة، الانصياع لقرار فرض الحجر الصحي عليهم لمدة 14 يوماً.

وأوضحت أن السلطات ستطلب أيضاً منهم، عدم استخدام وسائل النقل العامة في اليابان، طيلة فترة الحجر الصحي، سواء كان هذا الحجر في المراكز المحددة من الحكومة اليابانية أو في منازل خاصة.

ويشكل هذا الإجراء ضربة كبيرة للسياحة في اليابان، حيث يشكل مواطنو الصين وكوريا الجنوبية، قرابة نصف عدد السياح في اليابان.

إيطاليا.. قتلى في احتجاجات ضد الكورونا

قُتل 6 سجناء في إيطاليا، خلال أحداث شغب بدأت كاحتجاجات على القيود التي فرضتها السلطات لمنع انتشار فيروس "كورونا" الجديد في السجون.

وتتواصل في العديد من السجون الإيطالية، احتجاجات وأحداث شغب ينفذها السجناء، ضد القيود الجديدة المفروضة.

ومن بين القيود الجديدة هذه، إلغاء اللقاءات بين السجناء وذويهم.

وفي أكبر حصيلة وفيات يومية في إيطاليا، أعلنت السلطات، الأحد، وفاة 133 شخصاً، خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 366، إضافة إلى 6 آلاف و387 إصابة.

بريطانيا.. إصابات جديدة

نقلت وسائل إعلام محلية تسجيل46 إصابة جديدة بالمملكة المتحدة ليرتفع العدد بذلك إلى 319

وحتى ظهر الاثنين، أصاب الفيروس أكثر من 111 ألفاً حول العالم في 109 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3880، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.