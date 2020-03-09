أعلنت الحكومة الألمانية صباح الاثنين، أن تحالفاً "تطوعياً" من دول الاتحاد الأوروبي يعتزم استقبال ما يصل إلى 1500 مهاجر قاصر تقطّعت بهم السبل حالياً في الجزر اليونانية.

ويأتي هذا الإعلان بينما يُتوقّع أن يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إلى بروكسل، لإجراء محادثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في شأن وضع المهاجرين على الحدود التركية-اليونانية.

وقالت الحكومة الألمانية في بيان إن مفاوضات "على المستوى الأوروبي تجري هذه الأيام بشأن حلّ إنساني بهدف تنظيم رعاية هؤلاء القصر في إطار تحالف من المتطوعين"، من دون أن تُحدّد البلدان التي ستشارك في هذا التحالف.

وأضافت الحكومة على أثر اجتماع عقد مساء الأحد واستمرّ ساعات عدّة: "نريد دعم اليونان في مواجهة الوضع الإنساني الصعب لِما بين 1000 و1500 قاصر يوجدون في جزر اليونان" .

وتابعت أن "الأمر يتعلّق بأطفال هم بحاجة ماسّة بسبب مرضٍ ما إلى عناية، أو بأطفال غير مصحوبين ويبلغون من العمر أقل من 14 عاماً وغالبيتهم من الفتيات".

وأشارت الحكومة إلى أن ألمانيا مستعدّة لأخذ العدد المناسب من مجموع هؤلاء القاصرين، وذلك في إطار "التحالف التطوعي" الذي يُتفاوض بشأنه.

وتضغط الأحزاب اليسارية في ألمانيا منذ أيام عدة بهدف دفع أوروبا وألمانيا على وجه الخصوص، إلى تقديم الرعاية للأطفال الموجودين في اليونان أو الذين يصلون إلى الحدود التركية-اليونانية، بعد أن بُثّت صوَر تظهر الوضع الهشّ لعدد كبير من القصّر، في ظل قمع المهاجرين المستمر من قبل الأمن اليوناني.