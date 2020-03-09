سياسة
3 دقيقة قراءة
النائب العام بالسودان: استهداف موكب حمدوك "جريمة ضد الدولة"
في أول تعقيب على الحادثة، قال النائب العام السوداني، إن استهداف موكب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يشكل "جريمة مكتملة الأركان ضد الدولة"، فيما اعتبرت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية المحاولة "حلقة جديدة من حلقات التآمر على الثورة".
النائب العام بالسودان: استهداف موكب حمدوك "جريمة ضد الدولة"
نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال في الخرطوم / AFP
9 مارس 2020

اعتبر النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، أن استهداف موكب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يشكل "جريمة مكتملة الأركان ضد الدولة".

جاء ذلك في بيان النيابة العامة، الاثنين، بعد سويعات من نجاة حمدوك من محاولة اغتيال أثناء توجهه إلى العمل صباح الاثنين.

وقال البيان: "استهداف موكب رئيس الوزراء هو استهداف لكل النظام الانتقالي الدستوري القائم بالبلاد، وترى النيابة العامة أن ذلك العمل قد خُطّط له بصورة احترافية سواء من حيث الزمان أو المكان، وهو بذلك يشكل جريمة مكتملة الأركان ضد الدولة".

وأوضح البيان أن "أجهزة الدولة المختلفة ستواصل التحقيقات والرصد ومواجهة أي عمل إرهابي بالحزم اللازم وفق أحكام القانون، وستواصل النيابة العامة بشجاعة ومهنية عالية التحقيقات في كل قضايا رموز النظام السابق، وخاصة قضايا العنف والقتل خارج نطاق القضاء والجرائم ضد الإنسانية وممارسة عمليات القتل والسجن والإرهاب التي وقعت في مواجهة المتظاهرين السلميين".

ولفت إلى أن "تفكيك التنظيمات الإرهابية والخلايا التابعة لها، هي من أولويات الأجهزة الشرطية والأمنية وكل أجهزة الدولة ذات الصلة".

وفي وقت سابق، قال التلفزيون السوداني ومصدر في مجلس الوزراء لوكالة رويترز اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نجا من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في العاصمة الخرطوم.

وأضاف التلفزيون أن حمدوك نُقل إلى مكان آمن. بينما نقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني تأكيده أن حمدوك نجا من محاولة اغتيال في الخرطوم، وذلك بعد أن أفادت بانفجار سيارة تحت جسر "كوبر" في الخرطوم، فيما أكد التلفزيون السوداني الرسمي خبر نجاة حمدوك.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أن محاولة اغتيال حمدوك تمت بعبوة ناسفة في منطقة "كوبر".

وفي أول تعقيب على الحادثة، اعتبرت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية أن محاولة اغتيال حمدوك “حلقة جديدة من حلقات التآمر على الثورة“.

وقال مسؤول أمني كبير إن حمدوك نقل إلى مكان آمن بعد محاولة الاغتيال، وإن الجهات الأمنية باشرت التحقيقات الأولية في الحادث.

من جهتها، قالت الإذاعة السودانية إنه تم نقل حمدوك للمستشفى، وأن عر بته المصفحة تعرضت لوابل من الرصاص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us