هوت أسعار النفط نحو 30% الاثنين، بعد أن خفضت السعودية أسعارها الرسمية لبيع الخام ووضعت خططاً لزيادة كبيرة في إنتاج النفط الشهر المقبل، لتبدأ حرب أسعار حتى في الوقت الذي يتسبب فيه انتشار فيروس كورونا في تآكل نمو الطلب العالمي.

وتراجعت الأسعار بنحو الثلث عقب تحرك السعودية بعد أن رفضت روسيا تنفيذ خفض كبير آخر للإنتاج اقترحته أوبك لتحقيق استقرار في أسواق الخام التي تضررت بفعل مخاوف من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12.23 دولار أو ما يعادل 27% إلى 33.04 دولار للبرميل، بعد أن نزلت في وقت سابق إلى 31.02 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ 12 فبراير/شباط 2016. والعقود الآجلة لخام برنت في طريقها لتسجيل أكبر انخفاض يومي منذ 17 يناير/كانون الثاني 1991.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11.88 دولار أو ما يعادل 29% إلى 29.40 دولار للبرميل، بعد أن لامس مستوى 27.34 دولار، وهو أيضاً أدنى مستوى منذ 12 فبراير/شباط 2016. ويتجه الخام الأمريكي على الأرجح إلى أدنى مستوى على الإطلاق، ليتجاوز انخفاضاً بنسبة 33% في يناير/كانون الثاني 1991.

ويُنهي تفكُّك المجموعة المعرفة باسم أوبك+، التي تضم أوبك علاوة على منتجين مستقلين من بينهم روسيا، تعاوناً استمر لما يزيد عن ثلاث سنوات لدعم السوق ولتحقيق استقرار في الأسعار في الآونة الأخيرة، في ظل تهديد من الأثر الاقتصادي الناجم عن تفشّي فيروس كورونا.

وقال مصدران لوكالة رويترز، إن السعودية تخطط لزيادة إنتاجها لما يزيد عن عشرة ملايين برميل يومياً في أبريل/نيسان بعد انتهاء الاتفاق الحالي لكبح الإنتاج في نهاية مارس/آذار.

وتسعى أكبر دولة مُصدّرة للنفط في العالم لمعاقبة روسيا، ثاني أكبر منتج للخام في العالم، بسبب عدم دعمها لتخفيضات الإنتاج المقترحة الأسبوع الماضي من جانب منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك).

واتشحت البورصات الخليجية كافة باللون الأحمر، في بداية تعاملات الاثنين، مدفوعة بانهيار أسعار النفط الخام لأدنى مستوى منذ الربع الأول من 2016.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/أيار بنسبة 29% أو 13 دولاراً إلى 32.5 دولار للبرميل.

وعلقت السوق الأول في الكويت تداولاتها في بداية التعاملات اليوم حتى نهاية الجلسة، بعد هبوطها إلى الحد الأقصى 10%، على أن تستأنف التداولات الثلاثاء.

كما تراجع المؤشر الرئيس السعودي (تأسي) بنسبة 9.24% أو 632.7 نقطة في بداية الجلسة إلى 6213 نقطة.

وتراجع سهم شركة أرامكو السعودية في بداية الجلسة إلى النسبة القصوى 10% إلى 27 ريالاً للسهم (7.2 دولار).

كما تراجع مؤشر بورصة دبي بنسبة 8.76% أو 198.59 نقطة لتستقر قراءة المؤشر عند 2068.34 نقطة، فيما تراجعت بورصة أبو ظبي بنسبة 7.39% إلى 4069.2 نقطة.

وتراجعت السوق الأولي في بورصة الكويت بنسبة 10.29% إلى 5158 نقطة، لتعلق التعاملات طيلة جلسة اليوم، على أن تستأنف التداول غداً الثلاثاء.

وفي قطر، تراجعت البورصة المحلية بنسبة 8.65% إلى 8255.23 نقطة، فيما تراجعت بورصة مسقط بنسبة 4.47% إلى 3816.7 نقطة، والبحرين بتراجع 0.76% إلى 1550.8 نقطة.