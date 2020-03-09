أعلنت السلطات السعودية الاثنين، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً من عدد من الدول وإليها، ضمن إجراءاتها الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأفاد بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلاً عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأن الرياض قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً من عدد من الدول وإليها، للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا، اعتباراً من يوم غد الاثنين حتى إشعار آخر، من دون تفاصيل أكثر.

وأضاف: "انطلاقاً من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إلى كل من: الإمارات والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول أو دخول من كان موجوداً بها خلال الـ14 يوماً السابقة لقدومه".

وذكر البيان: "كما قررت المملكة وقف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة، إلا أنه استثنى من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية".

العراق

دفع انتقال فيروس كورونا إلى العراق السلطات المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات واسعة غير مسبوقة للحد من تفشّي المرض، وهو ما شل الحياة في داخل البلاد وعزلها على المستوى الخارجي.

وصدرت آخر القرارات الاحترازية الجمعة، من خلية الأزمة الحكومية الخاصة بمكافحة الفيروس، فيما ابتدئ صباح الأحد، تنفيذ قرار إغلاق 5 منافذ برية مع إيران بشكل تام حتى 15 مارس/آذار الجاري.

وجاء في القرار الساري لمدة أسبوع، القابل للتمديد، أن خلية الأزمة تحث العراقيين المقيمين في إيران على العودة إلى بلدهم حتى 15 آذار/مارس، وبعد ذلك ستُغلَق المنافذ الحدودية كافة أمام العراقيين، باستثناء مطارات بغداد والبصرة (جنوب) والنجف (جنوب) وأربيل (شمال).

كما وُقفت حركة التبادل التجاري في المنافذ البرية مع إيران ودولة الكويت بدءاً من 8 مارس/آذار حتى 15 من الشهر ذاته.

ووفق قرارات خلية الأزمة، فإنه يحظر دخول الوافدين من 11 دولة، وكذلك سفر العراقيين إليها، وهي الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين وفرنسا وإسبانيا، حتى إشعار آخر، باستثناء الوفود الرسمية والهيئات الدبلوماسية.

وبشأن تعليق دوام المدارس والجامعات الساري منذ 28 فبراير/شباط الماضي، فقد قررت خلية الأزمة تمديد التعليق حتى 21 مارس/آذار الجاري.

فيما جرى إقرار تقليص عدد العاملين في المؤسسات الحكومية إلى النصف مع التناوب فيما بينهم، باستثناء الأجهزة الأمنية والصحية والخدمية.

لبنان

أعلنت السلطات اللبنانية مساء الأحد، تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 32، بعد يومين من تحذير وزارة الصحة من أن الفيروس خرج في لبنان من "مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار".

ويواصل لبنان استقبال رحلات جوية من دول انتشر فيها الفيروس القاتل مثل إيران وإيطاليا، إضافة إلى دخول حافلات من سوريا، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية الأسبوع الماضي، عزمها وقف النقل جواً وبراً وبحراً للقادمين من دول تشهد تفشياً للفيروس.