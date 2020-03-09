سياسة
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أردوغان يزور بروكسل لبحث ملفات أهمها الأزمة السورية والمهاجرون
يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين في بروكسل، رئيسَي المجلس الأوروبي شارل ميشيل والمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لبحث ملف طالبِي اللجوء والأزمة السورية والاستقرار في المنطقة.
أردوغان يزور بروكسل لبحث ملفات أهمها الأزمة السورية والمهاجرون
أردوغان يلتقي رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في بروكسل لبحث ملف طالبي اللجوء  / Reuters
9 مارس 2020

يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين في بروكسل، رئيسَي المجلس الأوروبي شارل ميشيل والمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وأوضح المتحدث باسم المجلس الأوروبي باريند ليتس أن اللقاء سينعقد الاثنين في تمام الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي.

ويتناول اللقاء العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وملف طالبي اللجوء والأمن والأزمة السورية والاستقرار في المنطقة، حسب تغريدة للمتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي باريند ليتس.

وقال ليتس على حسابه في تويتر إن أردوغان سيلتقي ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لبحث “الهجرة والأمن والاستقرار في المنطقة والأزمة في سوريا“.

وأفاد بيان من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بأن الرئيس أردوغان يقوم بزيارة عمل ليوم واحد إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، تلبية لدعوة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال.

وأكد البيان أن اللقاء سيبحث العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، والخطوات التي من شأنها تعزيز علاقات التعاون.

وسيناقش الاجتماع أيضاً المستجدات في سوريا وبخاصة في منطقة إدلب والهجرة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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