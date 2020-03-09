سياسة
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النظام السوري يخرق اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب
خرقت قوات النظام السوري اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمالي غربي سوريا 15 مرة كان أولها بعد 10 دقائق من دخوله حيز التنفيذ.
النظام السوري يخرق اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب
صورة أرشيفية من قصف سابق للنظام على إحدى قرى إدلب / AFP
9 مارس 2020

خرقت قوات النظام السوري اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمالي غربي سوريا 15 مرة كان أولها بعد 10 دقائق من دخوله حيز التنفيذ منتصف ليلة الخميس-الجمعة.

وأقدم عناصر النظام على انتهاك وقف إطلاق أمس واليوم، وأطلقت النار بالرشاشات على رتل إسناد تابع للجيش التركي على الرغم من إجراء التنسيقات اللازمة.

وقالت مصادر عسكرية لوكالة الأناضول إن قوات النظام ألقت أيضاً 3 قذائف هاون على نقطة قريبة من وحدة تركية أخرى.

وأوضحت المصادر أن النظام بدأ خرق الاتفاق الذي توصلت إليه تركيا وروسيا، بعد 10 دقائق من دخوله حيز التنفيذ الساعة 00.01 بتوقيت تركيا، من 6 مارس/آذار الجاري.

وبلغ عدد انتهاكات النظام في نهاية اليوم الأول لدخول الاتفاق حيز التنفيذ 15 خرقاً، وقد استخدمت قواته أكثر من 50 قذيفة.

وتركزت الانتهاكات على مناطق معرة عليا وفطيرة وقسطون وكنصفرة والزيارة والأبزمو وسفوهن والبارة وتقاد جنوبي إدلب.

وأطلقت قوات النظام نيراناً استفزازية على قرية الزيارة في سهل الغاب بريف حماة، واستمرت نيران مدفعية النظام الاستفزازية لمدة ساعة مساء الأحد، على قرى فطيرة وكفر عويد في جبل الزاوية.

والأحد، قام رتل تابع للنظام يضم دبابتين وناقلتَي جند وعدداً كبيراً من المليشيات بالتقدم والتمركز في بريج ومعرة موقص.

كما تعرض رتل تابع للجيش التركي لنيران استفزازية خلال عملية إسناد بدأها الأحد، مع إجراء عمليات التنسيق اللازمة، وأطلقت قوات النظام نيراناً استفزازية على الرتل التركي من منطقة أورم الصغرى.

وسقطت 3 قذائف هاون اليوم على بعد 800 متر تقريباً عن منطقة تضم وحدة تركية أخرى.

والخميس، عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مؤتمراً صحفياً مشتركاً في ختام قمة جمعتهما بموسكو، أعلنا فيه توصلهما إلى اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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