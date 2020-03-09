سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 9 مارس/آذار 2020
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خلاصات من TRT عربي: 9 مارس/آذار 2020
أردوغان: سنطهّر محيط "درع الربيع" بطريقتنا حال الإخلال بالوعود / AA
9 مارس 2020

أهم الأحداث:

الرئيس التركي يقول: سنطهّر محيط "درع الربيع" بطريقتنا حال الإخلال بالوعود. ومليشيات حفتر تقتل شخصين وتصيب آخرين وتقصف مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

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أردوغان: سنطهّر محيط درع الربيع

قال الرئيس التركي خلال فاعلية بمدينة إسطنبول بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إن تركيا تحتفظ بحقها في تطهير محيط منطقة عملية "درع الربيع" في إدلب السورية، بطريقتها الخاصة، حال عدم الالتزام بالوعود المقدمة لها. [TRT عربي]

واعتبر أن توجيه النظام السوري كل قواته نحو إدلب في وقت تخضع فيه ثلث أراضيه لاحتلال تنظيم YPG/PKK الإرهابي يشير إلى غايات ومآرب أخرى. [TRT عربي]

وأوضح أن غاية تركيا هي خلق أجواء مناسبة لعودة 3.6 ملايين سوري على الأراضي التركية و1.5 مليون في إدلب قرب الحدود التركية إلى منازلهم بشكل آمن. [الأناضول]

مليشيات حفتر.. قصف متواصل

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية مقتل شخصين بينهم امرأة وإصابة 4 آخرين في قصف لمليشيات حفتر على منطقة سوق الجمعة بطرابلس. [TRT عربي]

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت قوات الوفاق استهداف مليشيات حفتر مطار معيتيقة الدولي لليوم الثامن على التوالي بصواريخ غراد. [TRT عربي]

وتتواصل انتهاكات حفتر لوقف إطلاق النار القائم بمبادرة تركية-روسية، في تحدٍّ لقرار مجلس الأمن الداعي إلى الالتزام به. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي
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