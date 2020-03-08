أصبحت إيطاليا البلد الأكثر تضرراً بفيروس كورونا بعد الصين، حيث سجلت 133 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد إلى 366.

ويواصل الفيروس انتشاره في دول العالم مخلفاً المزيد من الضحايا، وأعلنت السعودية تعليق الدراسة اعتباراً من الاثنين، في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العالي.

كما علقت السعودية الأحد، مؤقتاً، الدخول والخروج من محافظة القطيف في شرق المملكة، وقرّرت وقف العمل في جميع دوائرها الحكومية وفي غالبية مؤسساتها الخاصة، وذلك على خلفية فيروس كورونا المستجد.

ويعد هذا أول إجراء من نوعه في منطقة الخليج التي أعلن فيها تسجيل أكثر من 200 إصابة بفيروس كوفيد-19، معظمها لدى أشخاص عائدين من إيران.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، تسجيل أول وفاة لمصاب بفيروس كورونا لألماني زار مصر منذ أسبوع.

وأكدت الصحة المصرية في بيان أن "المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاماً، وظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل بارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر (جنوب) إلى الغردقة (شرق)".

وأضافت: "توجه الألماني إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة لتلقي الرعاية الطبية، وأجريت الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا أمس السبت".

وتابعت: "وُضِع في الرعاية المركزة، نظراً لكونه يعانى من فشل تنفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب في درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد". مؤكدة أن "الحالة لم تمكث في مصر سوى 7 أيام فقط".

والأحد أيضاً أعلنت البحرين، أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في البلاد، وصل 85 حالة.

فيما صرحت إدارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بريطانيا على موقع تويتر، الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 273 حالة من 209 حالات في اليوم السابق وذلك في أكبر زيادة في عدد الإصابات خلال يوم واحد.

وقالت الحكومة إنه تم فحص أكثر من 23500 شخص في بريطانيا. وحتى الآن توفي في البلاد مريضان أثبتت الفحوصات إصابتهما بالفيروس.

وفي فرنسا، سجلت الهيئات الصحية ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، ليصل عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 19 وسط تزايد أعداد المصابين.

وصرح مسؤولو الصحة العامة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى 1126 حالة حتى يوم الأحد.

وظهر الفيروس للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وأصاب حتى الآن أكثر من 100 ألف شخص حول العالم تُوفي منهم أكثر من 3400، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، كما أدّى إلى تعليق العمرة وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.