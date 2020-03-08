أعلنت قوات الحكومة الليبية، الأحد، مقتل شخصين بينهم امرأة وإصابة 4 آخرين، جراء قصف لمليشيات خليفة حفتر، استهدف منازل مدنيين بمنطقة قُرب مطار معيتيقة الدولي، بالعاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان للمركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، للتصدي لهجوم حفتر على العاصمة.

وأوضح البيان أن عدد القتلى والجرحى هي حصيلة أولية للقصف الذي تعرضت له الأحياء المدنية بمنطقة سوق الجمعة التي استُهدفت بصواريخ غراد.

وفي وقت سابق، الأحد، أعلنت قوات الوفاق، استهداف مليشيات حفتر مطار معيتيقة الدولي لليوم الثامن على التوالي بصواريخ غراد.

وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي، إن مليشيات حفتر لا تزال تستهدف المطار بشكل يومي بصواريخ غراد.

وأضاف المجعي، أن أغلب الصواريخ التي تُطلقها المليشيات، تستهدف الأحياء المدنيَة المجاورة للمطار، وسجلت خسائر مادية كبيرة لأهالي المنطقة.

وفي السياق ذاته، قال مدير مطار معيتيقة الدولي، لطفي الطبيب، إن حركة الملاحة الجوية لاتزال معلَقة في المطار نتيجة القصف المتكرر، لافتاً إلى أن إدارة المطار جاهزة لاستئناف العمل وهي بانتظار إذن من مصلحة الطيران باعتبارها الجهة المعنية بتقييم الوضع.

وتتواصل انتهاكات حفتر لوقف إطلاق النار القائم بمبادرة تركية روسية، في تحدّ لقرار مجلس الأمن الداعي إلى الالتزام به.

وتشن مليشيات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.