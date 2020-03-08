سياسة
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مقتل متظاهرَين وإصابة 16 آخرين في مواجهات مع قوات الأمن ببغداد
استخدمت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي لقمع المحتجين في بغداد ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة العشرات بجروح.
مقتل متظاهرَين وإصابة 16 آخرين في مواجهات مع قوات الأمن ببغداد
مقتل متظاهرين وإصابة 16 آخرين في مواجهات مع قوات الأمن ببغداد / AP
8 مارس 2020

قُتل متظاهران عراقيان وأصيب 16 آخرون بجروح بالإضافة إلى حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، في مواجهات وقعت، الأحد، بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، قرب ساحة الخلاني، وسط العاصمة بغداد، حسب مراسل TRT عربي.

فيما أفاد مصدر طبي يعمل في دائرة صحة الرصافة ببغداد، لوكالة الأناضول، إن "الفرق الصحية المنتشرة سجلت وقوع 16 إصابة بين المحتجين إثر صدامات مع قوات الأمن في ساحة الخلاني".

وقال شهود عيان إن "قوات مكافحة الشغب أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المحتجين في بغداد، مما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق وجروح إثر انفجار تلك القنابل".

وذكروا أن "عناصر الأمن طاردوا عدداً من المحتجين قرب ساحة الخلاني في محاولة لاعتقالهم".

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق كلٍّ من الرئيس العراقي، برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2019، ويطالبون برئيس وزراء لم يتولّ مناصب رسمية سابقاً ونزيه ومستقل عن الأحزاب وغير مرتبط بالخارج، وخاصة إيران.

ويُصر المحتجون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية التي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، والتي يتهمونها بـ"الفساد وهدر أموال الدولة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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