سياسة
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السعودية تبدأ بمحاكمة فلسطينيين وأردنيين لانتمائهم للمقاومة الفلسطينية
قال الفلسطيني عبد الماجد الخضري إن نحو 68 فلسطينياً وأردنياً متهمون بالانتماء لحركة المقاومة الإسلامية وبينهم شقيقه، عُرضوا على المحكمة الجزائية ووُجّهت لهم لائحة اتهام تضم تهمتيْن وهما: الانتماء لتنظيم إرهابي وجمع الأموال.
السعودية تبدأ بمحاكمة فلسطينيين وأردنيين لانتمائهم للمقاومة الفلسطينية
السعودية توجه لفلسطينيين وأردنيين لائحة اتهام تضم تهمتَي الانتماء لتنظيم إرهابي وجمع الأموال / Reuters
8 مارس 2020

قالت عائلة فلسطينية إن المحكمة الجزائية بالسعودية، عقدت يوم الأحد أولى جلساتها، لمحاكمة عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، بينهم اثنان من أفرادها.

وقال عبد الماجد الخضري، الذي يقيم في قطاع غزة، إن شقيقه، محمد، 81 عاماً، وهو قيادي في حركة حماس، ونجله الأكبر هاني، عُرِضا على المحكمة الجزائية في جلسة هي الأولى، منذ اعتقالهما في أبريل/نيسان عام 2019.

وأضاف الخضري "عرضت المحكمة لائحة اتهام تضم تهمتيْن وهما: الانتماء لتنظيم إرهابي، وجمع الأموال".

وبيّن أن الأنباء التي وصلته، تفيد بمحاكمة عدد آخر من الفلسطينيين والأردنيين يقدّر بنحو 68 شخصاً.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة ثاني جلساتها، وفق الخضري، في الـ 12 من شهر رمضان المقبل.

وقال حساب "معتقلي الرأي"، تجمّع حقوقي سعودي، على موقع تويتر، يوم السبت، إن "محكمة الإرهاب -الجزائية المتخصصة- تعقد صباح الأحد، جلسة محاكمة لعدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين".

وقال الحساب إن المعتقلين يواجهون "تهماً تتعلق بتحويل أموال بطريقة غير شرعية وإنشاء منظمات غير مرخصة".

وكانت حركة "حماس"، قد أعلنت في 9 سبتمبر/أيلول 2019، عن اعتقال "الخضري" ونجله، وقالت إنه كان مسؤولاً عن إدارة "العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة".

وأضافت إن اعتقاله يأتي "ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية"، دون مزيد من الإيضاحات.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان أصدره يوم 6 سبتمبر/أيلول 2019، إن السعودية تخفي قسرياً 60 فلسطينياً، من بينهم الخضري ونجله.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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