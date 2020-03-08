سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: سنطهّر محيط "درع الربيع" بطريقتنا حال الإخلال بالوعود
قال الرئيس التركي خلال فعالية بمدينة إسطنبول بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة"، إن "غاية تركيا هي خلق أجواء مناسبة لعودة 3.6 ملايين سوري على الأراضي التركية و1.5مليون في إدلب قرب الحدود التركية إلى منازلهم بشكل آمن".
أردوغان: سنطهّر محيط "درع الربيع" بطريقتنا حال الإخلال بالوعود
أردوغان: غاية تركيا هي خلق أجواء مناسبة لعودة 3.6 ملايين سوري إلى منازلهم / AA
8 مارس 2020

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، أن تركيا تحتفظ بحقها في تطهير محيط منطقة عملية "درع الربيع" في إدلب السورية، بطريقتها الخاصة، حال عدم الالتزام بالوعود المقدمة لها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال فعالية بمدينة إسطنبول نظمتها وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة"، الذي يوافق الثامن من مارس/آذار.

وفي كلمته، تطرق الرئيس أردوغان إلى الاتفاق الذي توصلت إليها تركيا وروسيا بشأن إدلب خلال محادثات في موسكو، قائلاً: "نحتفظ بحقنا في تطهير محيط منطقة عملية درع الربيع بطريقتنا الخاصة، حال عدم الالتزام بالوعود المقدمة لنا".

واعتبر أن "توجيه النظام السوري كافة قواته نحو إدلب في وقت تخضع فيه ثلث أراضيه لاحتلال تنظيم YPG/PKK الإرهابي يشير إلى غايات ومآرب أخرى".

وأضاف أن "أي حل يضمن حياة سكان إدلب ويؤمن حدود تركيا يعد مقبولاً بالنسبة لأنقرة، مؤكداً أن تركيا "لا تنوي أبداً احتلال أو ضم أجزاء من الأراضي السورية".

وأشار إلى أن "غاية تركيا هي خلق أجواء مناسبة لعودة 3.6 ملايين سوري على الأراضي التركية و1.5 مليون في إدلب قرب الحدود التركية إلى منازلهم بشكل آمن".

وتابع قائلاً: "خلال آخر شهر استشهد 59 عسكرياً تركيا في إدلب ورداً على ذلك حيدنا 3400 من عناصر النظام".

والخميس، عقد الرئيس أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مؤتمراً صحفياً مشتركاً في ختام قمة جمعتهما بموسكو، أعلنا فيه توصلهما لاتفاق وقف إطلاق النار في إدلب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us