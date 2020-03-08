أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، أن تركيا تحتفظ بحقها في تطهير محيط منطقة عملية "درع الربيع" في إدلب السورية، بطريقتها الخاصة، حال عدم الالتزام بالوعود المقدمة لها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال فعالية بمدينة إسطنبول نظمتها وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة"، الذي يوافق الثامن من مارس/آذار.

وفي كلمته، تطرق الرئيس أردوغان إلى الاتفاق الذي توصلت إليها تركيا وروسيا بشأن إدلب خلال محادثات في موسكو، قائلاً: "نحتفظ بحقنا في تطهير محيط منطقة عملية درع الربيع بطريقتنا الخاصة، حال عدم الالتزام بالوعود المقدمة لنا".

واعتبر أن "توجيه النظام السوري كافة قواته نحو إدلب في وقت تخضع فيه ثلث أراضيه لاحتلال تنظيم YPG/PKK الإرهابي يشير إلى غايات ومآرب أخرى".

وأضاف أن "أي حل يضمن حياة سكان إدلب ويؤمن حدود تركيا يعد مقبولاً بالنسبة لأنقرة، مؤكداً أن تركيا "لا تنوي أبداً احتلال أو ضم أجزاء من الأراضي السورية".

وأشار إلى أن "غاية تركيا هي خلق أجواء مناسبة لعودة 3.6 ملايين سوري على الأراضي التركية و1.5 مليون في إدلب قرب الحدود التركية إلى منازلهم بشكل آمن".

وتابع قائلاً: "خلال آخر شهر استشهد 59 عسكرياً تركيا في إدلب ورداً على ذلك حيدنا 3400 من عناصر النظام".

والخميس، عقد الرئيس أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مؤتمراً صحفياً مشتركاً في ختام قمة جمعتهما بموسكو، أعلنا فيه توصلهما لاتفاق وقف إطلاق النار في إدلب.