أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية الأحد، تدمير مخزن للذخيرة تابع لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في منطقة سوق الأحد جنوب شرقي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم قوات حكومة الوفاق الوطني محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، على صفحته في فيسبوك.

وقال قنونو إن "استهداف مخازن الذخيرة لمليشيات حفتر، جاء ردّاً على استهداف المدنيين خلف خطوط القتال بطرابلس".

ودعا المدنيين إلى لابتعاد عن أماكن من وصفهم بـ"المرتزقة والعصابات الغازية" جنوب طرابلس.

والسبت أعلنت قوات حكومة الوفاق، المعترَف بها دولياً، تدمير مخزن للذخيرة تابع لمليشيات حفتر في قصر بن غشير جنوب طرابلس.

وتتواصل انتهاكات حفتر لوقف إطلاق النار القائم بمبادرة تركية روسية، في تَحَدٍّ لقرار مجلس الأمن الداعي إلى التزامه.

وتشنّ قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.