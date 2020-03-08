قالت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية، إن الأمير أحمد بن عبد العزيز الذي اعتقلته السلطات السعودية صباح الجمعة، كان مستاءً من قرار إغلاق الحرمين الشريفين.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصدر لم تسمِّه، أن الأمير أحمد "عبّر لدوائر ضيقة محيطة به عن استيائه من قرار السلطات السعودية إغلاق الحرمين الشريفين بحجة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا".

وفي وقت سابق الخميس أعلنت السعودية إغلاق الحرمين الشريفين بين صلاتي العشاء والفجر، ضمن ما قالت إنه "إجراءات احترازية لمنع العدوى".

وقبل ذلك بيوم قرّرَت السعودية تعليق العمرة مؤقتاً للمواطنين والمقيمين، وجميع القاطنين بمدينة مكة المكرمة، قبل أن تعلن السبت السماح بفتح الطواف لغير المعتمرين.

ولفتت أسوشييتد برس إلى أن اعتقال الأميرين قد يكون خطوة استباقية لإدارة المخاطر التي تحول دون تَسلُّم محمد بن سلمان العرش خلفاً لأبيه، لأنهما بديلان محتملان لتولِّي الحكم في المملكة، مستشهدة على ذلك بتقرير سابق لـ"مجموعة أوراسيا الاستشارية".

وأشارت الوكالة إلى أن الأمير أحمد بن عبد العزيز، يتبنى منذ صعود الأمير محمد بن سلمان إلى ولاية العهد، توجهات رافضة للتغييرات السياسية والاجتماعية التي ينفّذها الأمير البالغ من العمر 34 عاماً.

وكان الأمير أحمد غادر السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قبل حملة اعتقالات طالت نحو 11 أميراً سعوديّاً، أبرزهم الوليد بن طلال، قبل أن يعود في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلده بإسطنبول.

وأتت عودة الأمير أحمد بعد حصوله على تعهدات أمريكية وأوروبية بعدم تعرُّض ولي العهد محمد بن سلمان له، حسب تقارير إعلامية.

ونفت الوكالة نقلاً عن مصادر مقربة من الديوان الملكي، ما نقلته وول ستريت جورنال من أن "الأميرين كانا يخططان لمحاولة انقلابية على الأمير محمد بن سلمان"، وأكّدَت أن قرار اعتقالهما جاء بمثابة "رسالة إلى بقية الأمراء".

وأضافت أن الرسالة مخصصة للأمراء من العائلة الحاكمة، الذين يشعرون بالظلم والحرمان من الحقوق، إذ يأتي اعتقال أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف، كرسالة مفادها أن "لا حصانة لأحد بعد الآن".

والسبت كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن تنفيذ السلطات السعودية حملة اعتقالات لأمراء من العائلة الحاكمة، على رأسهم الأمير أحمد بن عبد العزيز، الشقيق الأصغر للملك سلمان، وابن أخيه محمد بن نايف بن عبد العزيز، وليّ العهد السابق، وآخرون.

وقالت الصحيفة حينها، نقلًا عن شهود عيان لم تسمِّهم، إن عملية الاعتقال نفّذتها عناصر مقنَّعة من حرس الديوان الملكي بأمر مباشر من وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأوضحت أن سبب الاعتقال هو "خيانة الوطن"، وهو ما لم يصدر بحقه تعليق فوري من السلطات السعودية.

والأميران أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف، يُعَدَّان من أبرز شخصيات العائلة الحاكمة، وكانا مؤهَّلين للصعود إلى سُدَّة الحكم، كما شغل كلاهما في سنوات سابقة منصب وزير الداخلية.