سياسة
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بعد فشل اتفاق أوبك .. هبوط جماعي في بورصات الخليج
هبطت بورصات الخليج على نحو جماعي في بداية تعاملات الأحد، بالتزامن مع فشل تحالف (أوبك) في الاتفاق على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لما بعد مارس/آذار الجاري بعد رفض روسي لمقترح جديد بشأن تعميق اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2020.
بعد فشل اتفاق أوبك .. هبوط جماعي في بورصات الخليج
هبوط جماعي في بورصات الخليج نتيجة فشل اتفاق تحالف أوبك على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط إلى ما بعد مارس/آذار الجاري / AP
8 مارس 2020

هبطت بورصات الخليج على نحو جماعي في بداية تعاملات الأحد، بالتزامن مع فشل تحالف (أوبك) في الاتفاق على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط إلى ما بعد مارس/آذار الجاري، ضمن جهود لمواجهة الآثار الناتجة عن تفشِّي فيروس كورونا المستجد.

والجمعة رفضت روسيا مقترحاً جديداً لمنظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) بشأن تعميق وتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2020، بحجم خفض كلي 3.2 ملايين برميل يوميّاً.

والخميس نشرت أوبك بياناً قالت فيه إن توافقاً تم على خفض الإنتاج الكلي بواقع 1.5 مليون برميل يوميّاً حتى نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، لكن الاتفاق أصبح لاغياً عقب رفض روسي لتعميق وتمديد فترة خفض الإنتاج.

ودفعت هذه التطورات أسعار برنت إلى الهبوط في ختام جلسة الجمعة، بنسبة 8.9 بالمئة إلى 45.54 دولار للبرميل، وهو أدنى سعر منذ يونيو/حزيران 2017، فيما سجلت بورصات الخليج في بداية تعاملات اليوم هبوطاً جماعيّاً.

إذ هبط المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية (تأسي) بنسبة 6.95 بالمئة أو 518.69 نقطة لتستقر قراءة المؤشر عند 6948.8 نقطة، الذي تأثر كذلك بتسريبات عن اعتقال أمراء من جانب السلطات المحلية.

وتراجعت بورصة دبي بنسبة 7.4 بالمئة أو 182.12 نقطة لتستقر قراءة المؤشر في بداية التعاملات الصباحية عند 2278.42 نقطة.

كما تراجعت بورصة العاصمة أبو ظبي بنسبة 5.69 بالمئة أو 264.41 نقطة إلى 4378.68 نقطة.

وهبطت بورصة الكويت بنسبة 7.15 بالمئة أو 457.09 نقطة إلى 5933.87 نقطة.

فيما تراجعت بورصة قطر بنسبة 3.52 بالمئة أو 328.08 نقطة إلى 8981.31 نقطة.

وهبطت بورصة مسقط بنسبة 1.5 بالمئة أو 50 نقطة إلى 4056 نقطة.

بينما هبطت بورصة البحرين بنسبة 2.51 بالمئة أو 40.55 نقطة إلى 1577.24 نقطة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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