سياسة
1 دقيقة قراءة
اليمن.. جماعة الحوثي تعلن الإفراج عن 36 معتقلاً بالجوف
أعلنت جماعة الحوثي في اليمن الأحد، الإفراج عن 36 معتقلاً بمحافظة الجوف في الشمال، حسب إعلام محلي، وذكرت مصادر أن الإفراج يأتي في إطار "عفو عامّ" تنفيذاً لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين.
اليمن.. جماعة الحوثي تعلن الإفراج عن 36 معتقلاً بالجوف
المصادر الأمنية لم تذكر إذا كان المفرج عنهم مقاتلين في صفوف القوات الحكومية أو مدنيين / AA
8 مارس 2020

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن الأحد، الإفراج عن 36 معتقلاً بمحافظة الجوف (شمال)، حسب إعلام محلي.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، نقلاً عن مصدر أمني لم تسمِّه، قوله إن الأجهزة الأمنية أفرجت عن 36 شخصا في الجوف تنفيذاً لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، في إطار ما سماه "عفواً عاماً".

ولم يذكر المصدر الأمني الحوثي تفاصيل إضافية حول المفرج عنهم، وما إذا كانوا مقاتلين في صفوف القوات الحكومية أو مدنيين، واكتفى بالقول إنهم "من المغرر بهم والمخدوعين".

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من الجانب الحكومي بشأن ما أورده المصدر الأمني للحوثيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us