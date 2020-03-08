أعلنت جماعة الحوثي في اليمن الأحد، الإفراج عن 36 معتقلاً بمحافظة الجوف (شمال)، حسب إعلام محلي.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، نقلاً عن مصدر أمني لم تسمِّه، قوله إن الأجهزة الأمنية أفرجت عن 36 شخصا في الجوف تنفيذاً لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، في إطار ما سماه "عفواً عاماً".

ولم يذكر المصدر الأمني الحوثي تفاصيل إضافية حول المفرج عنهم، وما إذا كانوا مقاتلين في صفوف القوات الحكومية أو مدنيين، واكتفى بالقول إنهم "من المغرر بهم والمخدوعين".

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من الجانب الحكومي بشأن ما أورده المصدر الأمني للحوثيين.