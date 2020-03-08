أصاب فيروس كورونا حتى السبت قرابة 105 آلاف شخص حول العالم في 100 دولة وإقليم، توُفّي منهم أكثر من 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، مما أدَّى إلى تعليق التجمعات في الأماكن العامة والحجر الصحي لكثير من المدن والأقاليم.

إيطاليا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي في ساعة مبكّرة من صباح الأحد، عن حجر صحي واسع لمواجهة فيروس كورونا المستجَدّ، وفرض قيوداً على حركة نحو ربع سكان البلاد، في محاولة لاحتواء المرض، وذلك في إقليم لومباردي و15 إقليماً آخر، حيث يعيش أكثر من 16 مليون شخص.

ووقّع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي مرسوماً بعد منتصف ليل السبت يفرض قيوداً على حركة الأشخاص في إجراءات تكون سارية المفعول حتى 3 أبريل/نيسان المقبل.

وشهدت إيطاليا السبت أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء انتشاره في شمال البلاد في 21 فبراير/شباط الماضي.

وذكرت وكالة الحماية المدنية الإيطالية أن عدد المصابين ارتفع 1247 شخصاً في آخر 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 5883، كما توُفّي 36 شخصاً آخَر، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 233.

الصين

أما في الصين فأعلنت السلطات مساء السبت، إنقاذ 43 شخصاً من إجمالي نحو 70 كانوا عالقين تحت الأنقاض بعد انهيار فندق مخصص لتطبيق الحجر الصحي على مخالطين لمصابي فيروس كورونا شرقي البلاد.

وقالت شبكة تليفزيون الصين الدولية المملوكة لتليفزيون الصين المركزي (حكومي)، إن الانهيار حدث في مدينة تشوانتشو بمقاطعة فوجيان، وإنه جرى إنقاذ 43 شخصاً، فيما لا يزال الباقون عالقين تحت الأنقاض.

وأوضحت حكومة تشوانتشو أن الفندق المكون من 5 طوابق مخصص لتطبيق الحجر الصحي على مخالطين لمصابي الفيروس.

وفيما لم يتضح على الفور سبب انهيار الفندق، قالت سلطات المدينة إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

وارتفع عدد الوفيات جرّاء انتشار فيروس كورونا الجديد بالصين، إلى 3 آلاف و99 حالة، وأفادت اللجنة الحكومية للصحة في بيان الأحد، بأن عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بلغ 27 حالة.

الولايات المتحدة

أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية السبت، حالة الطوارئ إثر ارتفاع إصابات كورونا فيها إلى 76 حالة، وأوضحت قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن حاكم نيويورك أندرو كومو أعلن حالة الطوارئ عقب ارتفاع إصابات الفيروس بنسبة 50% خلال يوم واحد.

وحتى مساء الجمعة، أُعلِنَ عن إصابة نحو 50 شخصاً في نيويورك بالفيروس المستجد، معظمهم في مقاطعة ويست تشيستر.

وفي وقت سابق أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن ولاية فلوريدا سجّلَت وفاتين جراء إصابتهما بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالبلاد إلى 17.

وحسب السلطات الصحية الأمريكية، بلغ عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد 377 شخصاً.

أما في الدول العربية فأعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل عشرات الحالات المصابة بالفيروس، فيما علّقَت السعودية الدراسة لبضعة أسابيع أخرى لمنع انتشار الفيروس، وأغلقت حدودها البرية مع الإمارات والكويت والبحرين.

مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية مساء السبت، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن مركب سياحي جنوبي البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة المصرية هالة زايد بالقاهرة، تعليقاً على تداول أنباء عن تسجيل إصابات بكورونا قادمة من مصر في عدة دول غربية.

وقالت زايد إنه أُجرِيَت تحاليل لـ171 من العاملين والأجانب الذين كانوا على متن المركب، ثبت منها 33 حالة إيجابية جميعها حاملة للفيروس، غير أنها لا يظهر عليها أي أعراض.

وأضافت أنه "تبين أيضا أن الـ12 إصابة المعلن عنها الجمعة على نفس المركب، لم يثبت منها سوى حالة إيجابية واحدة، والـ11 المتبقية أصبحت سلبية".

الخليج العربي

أغلقت السعودية حدودها البرية مع الإمارات والكويت والبحرين باستثناء الشاحنات التجارية، كما قصرت رحلات الطيران القادمة من تلك الدول على ثلاثة من مطاراتها، ضمن إجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتقرر كذلك "تفعيل المدارس الافتراضية والتعليم من بُعد خلال فترة تعليق الدراسة بمحافظة القطيف، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة".

والسبت أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي للحالات إلى 7.

وفي الإمارات العربية المتحدة قالت وزارة الصحة السبت إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لديها ارتفع من 30 إلى 45 مع إعلان دول أخرى في الخليج العربي عن حالات إصابة جديدة.

وأعلنت الكويت اكتشاف ثلاث حالات جديدة مصابة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 61، فيما اكتشفت قطر حالة جديدة ليصل عدد المصابين لديها إلى 12 حسبما أعلنت وزارتا الصحة بالبلدين السبت.

وقالت وزارة الصحة في تغريدة السبت، إن البحرين طلبت من الأشخاص الذين سافروا إلى لبنان ومصر وإيطاليا أو كوريا الجنوبية عزل أنفسهم لمدة أسبوعين اعتباراً من تاريخ عودتهم إلى البلاد.

ونقل تليفزيون العربية، ومقره دبي، عن مسؤولين في وزارة الصحة البحرينية قولهم السبت، إن ست حالات إصابة إضافية تأكدت في البلاد، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 62.

العراق

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان شمالي العراق السبت، تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا في محافظة أربيل بالإقليم، ليرتفع عدد المصابين في العراق إلى 56.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "بعد فحص 72 مشتبهاً به، تم تسجيل حالة مصابة بكورونا، وهي امرأة تبلغ 49 عاماً عائدة من إيران، وتخضع حاليّاً للرقابة الطبية".

والجمعة أعلن إقليم كردستان شمالي العراق تسجيل أول إصابة بكورونا في أربيل لسيدة تبلغ من العمر 33 عاماً.

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت السبت، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا المستجد إلى 55، إثر تسجيل 8 إصابات جديدة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين في العراق إلى 55، توُفّي منهم 4 وتعافى 4 آخرون، وفق أرقام السلطات الصحية في البلاد.

سلوفينيا

قالت وزارة الصحة في سلوفينيا إن وزير الصحة حظر في ساعة متأخرة من مساء السبت كل المناسبات العامَّة التي تُقام داخل أماكن مغلقة ويحضرها أكثر من 500 شخص، وذلك بسبب فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أن هذا الحظر سيظل سارياً ما دام خطر انتشار الفيروس مستمرّاً، وأكّدَت سلوفينيا حتى الآن 12 حالة إصابة بفيروس كورونا، وأجرت اختبارات لنحو 800 شخص، وتأكدت أول حالة إصابة يوم الأربعاء.

إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء السبت 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في إسرائيل إلى 25.

وقالت الوزارة في بيان نقلته صحيفة يديعوت أحرنوت عبر موقعها الإلكتروني، إن 2 من المصابين عادا من السفر مؤخراً من إسبانيا، فيما عاد الثالث قبل نحو أسبوع من مدينة البندقية الإيطالية، أما الأخير فكان على تواصل مع وفد سياحي يوناني زار إسرائيل الشهر الماضي، تَبيَّن لاحقاً أن معظم أفراده مصابون بالفيروس.

كوريا الجنوبية

فرضت السلطات في كوريا الجنوبية السبت حجراً صحيّاً على قاطني عمارة سكنية تضمّ 142 شخصاً، في خطوة هي الأولى من نوعها في هذا البلد الآسيوي.

جاء ذلك إثر تسجيل 46 إصابة بكورونا بين سكان العمارة، التي تقع في مدينة دايغو جنوب شرقي البلاد.

أمريكا الجنوبية

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية في بيان، وفاة مريض شُخّصت إصابته بفيروس كورونا في الأرجنتين يوم السبت، ليصبح أول شخص يُتوفى بسبب هذا الفيروس في أمريكا اللاتينية.

وأعلنت باراغواي وكولومبيا وتشيلي وبيرو عن أول حالات إصابة مؤكدة بكورونا في الأيام الأخيرة، كما تأكد وجود حالات إصابة أيضا في البرازيل.

وحتى السبت أصاب الفيروس قرابة 105 آلاف حول العالم في 100 دولة وإقليم، توُفّي منهم أكثر من 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدَّى إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فاعليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.