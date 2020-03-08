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تركيا تقول إنها ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على الهدنة في إدلب، والسعودية تحتجز اثنين من كبار أمراء البلاد بزعم محاولة انقلابية.

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الرئاسة التركية: سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على الهدنة في إدلب

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون السبت، إن بلاده ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على وقف إطلاق النار في منطقة إدلب السورية، وشدّد على أنه بالتوازي مع هذه الجهود "لن تسمح تركيا بأي عمل للنظام السوري يؤدِّي إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار". [TRT عربي]

وأكّد ألطون أن الاتفاق التركي-الروسي سينقذ أرواح المدنيين، وسيمنع تدفُّق موجة جديدة من اللاجئين من إدلب، موضحاً أن "تطبيق وقف إطلاق النار هذا يشكّل أهمية كبيرة، ولن نسمح للنظام الذي انتهك جميع الاتفاقات السابقة بانتهاك هذا الاتفاق". [TRT عربي]

ولفت إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أكد للجانب الروسي عزم تركيا على إخراج النظام السوري من إدلب، مبيّناً أن خروج النظام من المنطقة سيمنع وقوع مزيد من المعاناة الإنسانية. [الأناضول]

احتجاز اثنين من كبار أمراء السعودية بزعم محاولة انقلابية

احتجزت السعودية اثنين من كبار أفراد الأسرة الحاكمة هما الأمير أحمد بن عبد العزيز الشقيق الأصغر للملك سلمان، والأمير محمد بن نايف ابن شقيق العاهل السعودي، وذلك حسبما قال مصدران مطّلعان لرويترز. [TRT عربي]

لكن صحيفة وول ستريت جورنال نشرت خبر احتجاز الأمير أحمد بن عبد العزيز والأمير محمد بن نايف في وقت سابق الجمعة، وقالت إن ذلك له صلة بمحاولة انقلاب مزعومة. [TRT عربي]

وقال مصدران إن الأمير محمد بن سلمان أثار استياءً بين بعض الفروع البارزة للأسرة الحاكمة بسبب تشديد قبضته على السلطة، وتساءل البعض عقب قتل الصحفي البارز جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2018 وتَعرُّض البنية التحتية النفطية السعودية لأكبر هجوم على الإطلاق العام الماضي، عن قدرته على قيادة البلاد. [رويترز]