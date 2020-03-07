قال "نادي الأسير" الفلسطيني (غير حكومي)، السبت، إن إسرائيل اعتقلت 16 ألف امرأة فلسطينية منذ العام 1967، وعرّضتهن لـ"كافة أنواع التعذيب والتنكيل خلال عمليات الاعتقال والتحقيق داخل السجون".

جاء ذلك في بيان أصدره النادي، المختص بمتابعة قضايا المعتقلين الفلسطينيين بسجون إسرائيل، عشية يوم المرأة، الذي يحتفل به العالم في 8 مارس/آذار من كل عام، تكريماً وتقديراً لإنجازات المرأة.

وأفاد "نادي الأسير"، بأن إسرائيل تعتقل في سجونها حالياً 43 فلسطينية بينهن 16 أُمّاً.

وأشار إلى أن 27 معتقلة فلسطينية صدرت بحقهن أحكاماً بالسجن لفترات متفاوتة أعلاها لمدة 16 عاماً والذي صدر بحق المعتقلتين شروق دويات، وشاتيلا أبو عياد.

وتتعرض المعتقلات الفلسطينيات بسجون إسرائيل، حسب "نادي الأسير"، لـ"كافة أنواع التنكيل والتعذيب، بدءاً من عمليات الاعتقال وحتى النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، ولاحقاً احتجازهن في السجون".

وأضاف، أنه "يتم إخضاعهن للتحقيق ولمدد طويلة ويرافق ذلك أساليب التعذيب الجسدي "

وأنه، "بعد نقلهن إلى السجون يتعرضن للإهمال الطبي، والحرمان من الزيارة، إضافة لحرمان الأسيرات الأمهات من الزيارات المفتوحة ومن احتضان أبنائهن".

وأشار "نادي الأسير" في بيانه، إلى حالة المعتقلة الجريحة إسراء جعابيص (35 عاماً)، التي تعد "أصعب الحالات المرضية بين المعتقلات".

واعتقلت جعابيص في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2015، بعد أن أطلق جنود إسرائيليون النار على مركبتها، ما أدى إلى انفجار أسطوانة غاز كانت داخل سيارتها، وعلى إثرها اشتعلت النيران بها، وأُصيبت بحروق خطيرة التهمت 60% من جسدها.

وفقدت إسراء 8 من أصابع يديها، وأصيبت بتشوهات حادة في جسدها، وحكم عليها الاحتلال بالسّجن لـ 11 عاماً، علماً أنها أم لطفل، ويحرمها من حقها بالعلاج.