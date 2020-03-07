سياسة
2 دقيقة قراءة
إحصائية توضح اعتقال إسرائيل 16 ألف فلسطينية خلال 53 عاماً
قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، عشية يوم المرأة العالمي 8 مارس/آذار، إن إسرائيل اعتقلت 16 ألف امرأة فلسطينية منذ العام 1967، وعرّضتهن لكافة أنواع التعذيب والتنكيل خلال عمليات الاعتقال والتحقيق.
إحصائية توضح اعتقال إسرائيل 16 ألف فلسطينية خلال 53 عاماً
قال "نادي الأسير" الفلسطيني (غير حكومي)، إن إسرائيل اعتقلت 16 ألف امرأة فلسطينية منذ العام 1967 / AA
7 مارس 2020

قال "نادي الأسير" الفلسطيني (غير حكومي)، السبت، إن إسرائيل اعتقلت 16 ألف امرأة فلسطينية منذ العام 1967، وعرّضتهن لـ"كافة أنواع التعذيب والتنكيل خلال عمليات الاعتقال والتحقيق داخل السجون".

جاء ذلك في بيان أصدره النادي، المختص بمتابعة قضايا المعتقلين الفلسطينيين بسجون إسرائيل، عشية يوم المرأة، الذي يحتفل به العالم في 8 مارس/آذار من كل عام، تكريماً وتقديراً لإنجازات المرأة.

وأفاد "نادي الأسير"، بأن إسرائيل تعتقل في سجونها حالياً 43 فلسطينية بينهن 16 أُمّاً.

وأشار إلى أن 27 معتقلة فلسطينية صدرت بحقهن أحكاماً بالسجن لفترات متفاوتة أعلاها لمدة 16 عاماً والذي صدر بحق المعتقلتين شروق دويات، وشاتيلا أبو عياد.

وتتعرض المعتقلات الفلسطينيات بسجون إسرائيل، حسب "نادي الأسير"، لـ"كافة أنواع التنكيل والتعذيب، بدءاً من عمليات الاعتقال وحتى النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، ولاحقاً احتجازهن في السجون".

وأضاف، أنه "يتم إخضاعهن للتحقيق ولمدد طويلة ويرافق ذلك أساليب التعذيب الجسدي "

وأنه، "بعد نقلهن إلى السجون يتعرضن للإهمال الطبي، والحرمان من الزيارة، إضافة لحرمان الأسيرات الأمهات من الزيارات المفتوحة ومن احتضان أبنائهن".

وأشار "نادي الأسير" في بيانه، إلى حالة المعتقلة الجريحة إسراء جعابيص (35 عاماً)، التي تعد "أصعب الحالات المرضية بين المعتقلات".

واعتقلت جعابيص في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2015، بعد أن أطلق جنود إسرائيليون النار على مركبتها، ما أدى إلى انفجار أسطوانة غاز كانت داخل سيارتها، وعلى إثرها اشتعلت النيران بها، وأُصيبت بحروق خطيرة التهمت 60% من جسدها.

وفقدت إسراء 8 من أصابع يديها، وأصيبت بتشوهات حادة في جسدها، وحكم عليها الاحتلال بالسّجن لـ 11 عاماً، علماً أنها أم لطفل، ويحرمها من حقها بالعلاج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us