قالت وزارة الخارجية المصرية، السبت، إن نهج إثيوبيا في أزمة سد النهضة يدل على نية للهيمنة على نهر النيل، وتنصيب نفسها مستفيداً أوحد من خيراته.

وأعربت الوزارة في بيان عن "رفضها جملة وتفصيلاً" لبيان وزارة خارجية إثيوبيا، حول قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر في 4 مارس/آذار الجاري، بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وقالت الخارجية المصرية إن البيان الإثيوبي "اتصف بعدم اللياقة، وافتقد للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء".

وأشار بيان الوزارة إلى أن إثيوبيا تحاول "جعل مسار المفاوضات رهيناً لاعتبارات سياسية داخلية، وهو ما يمثل خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ، ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك سوء نية إثيوبيا وافتقادها للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة".

ودعت الخارجية المصرية "المجتمع الدولي للانضمام للجامعة العربية في إدراك طبيعة سياسة إثيوبيا القائمة على العناد وفرض الأمر الواقع، وهو ما يهدد بالإضرار بالاستقرار والأمن الإقليميين".

كما دعت إثيوبيا "لتأكيد التزامها بعدم البدء في ملء سد النهضة دون اتفاق، وللموافقة على الاتفاق الذي أعده الوسطاء المحايدون".

وكانت الجامعة العربية قد أعلنت في ختام اجتماع عادي لوزراء الخارجية العرب، الأربعاء، دعمها موقف مصر في مفاوضاتها مع أديس أبابا بشأن سد النهضة، ورفض "أي إجراءات أحادية قد تتخذها إثيوبيا" في هذا الشأن.

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحافي، إن القرار ينص على "رفض أي مساس بالحقوق التاريخية" لمصر في مياه النيل، واعتبر أن "القرار العربي يدفع نحو استئناف المفاوضات".