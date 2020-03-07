أعلن التلفزيون الصيني، السبت، وقوع كارثة إنسانية، إثر انهيار فندق مخصص لتطبيق الحجر الصحي، على مخالطين لمصابي "كورونا" شرقي البلاد، ليبقى 70 شخصاً عالقين تحت الأنقاض.

وأوضحت حكومة مدينة تشوانتشو، التي وقع بها الحادث، أن الفندق مخصص لتطبيق الحجر الصحي على مخالطين لمصابي "كورونا"؛ وتسبب انهياره بمحاصرة 70 شخصاً تحت الأنقاض.

بالإضافة إلى هذه الكارثة لا تزال الصين تتصدر عدد الإصابات والوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس، فبينما سُجّلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 99 إصابة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 80 ألفاً و651 إصابة، وصل عدد الوفيات إلى 28 خلال الفترة ذاتها، وفقاً لبيان أصدرته اللجنة الحكومية للصحة السبت.

وفي إيطاليا البلد الأوروبي الأكثر تضرراً بفيروس كورونا، أعلن زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم في إيطاليا، نيكولا زينغاريتي، السبت، إصابته بالفيروس.

وقال زينغاريتي في تغريدة على تويتر: "أخبرني الأطباء أنني مصاب بفيروس كوفيد19( كورونا)".

وتابع زينغاريتي الذي يترأس الحزب الديمقراطي المشارك في الحكومة الإيطالية: "أنا بخير لكن عليّ البقاء في المنزل في غضون الأيام القليلة القادمة. وسأواصل متابعة عملي من هنا".

يشار إلى أن إيطاليا هي أكبر بلد أوروبي متضرر من فيروس كورونا، من حيث عدد الوفيات والمصابين، والرابع عالمياً بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيران.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية في بيان ، وفاة شخصين جراء الإصابة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الكلي للوفيات لديها إلى 11.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس، ليرتفع العدد الكلي للحالات إلى 7.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، إن "المصابتين مواطنتان إحداهما قادمة من إيران عبر البحرين، والثانية قادمة من النجف بالعراق عن طريق الإمارات".

البدءفيتجربةلقاحات

وعلى جانب آخر أعلن البنتاغون الجمعة، البدء في تجارب على لقاحات جديدة في مختبرات قيادة القوات البرية ضد الفيروس.

وأوضح بيانٌ صادر عن القائد العام للبحوث الطبية بالقوات البرية الأمريكية مايكل تالي، أن العاملين في مختبرات القوات البرية بدأوا في إجراء تجارب اللقاحات على فئران تجارب بالتعاون مع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، ومجموعة من المؤسسات والأوساط الأكاديمية.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من التدابير التي تتخذها الولايات المتحدة للتصدي للفيروس، بعد أن قررت إلغاء عدد من المناورات العسكرية في وقت سابق للحيلولة دون تفشيه بين أفراد الجيش.

وأوضح المتحدث أنه في القريب العاجل ستُجرّب تلك اللقاحات على عدد محدود من البشر.

في السياق ذاته، قال الدكتور كافيون مودجاراد مدير مركز الأمراض السارية بمعهد "والتر ريد" التابع للقوات البرية، إن "المرحلة الأولى بدأت من خلال إجراء تجارب اللقاحات على الفئران"، مشيراً إلى أنه في المرحلة الثانية، ستُجرى الاختبارات على الحيوانات القريبة من التشريح البشري بما في ذلك القرود، دون إعطاء تاريخ محدد لبدء إجراء التجارب على البشر.

وظهر الفيروس للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وأصاب حتى الآن أكثر من 100 ألف شخص حول العالم تُوفي منهم أكثر من 3400، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، كما أدّى إلى تعليق العمرة وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.