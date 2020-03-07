أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني السبت، تدمير مخزن للذخيرة تابع لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في قصر بن غشير جنوب طرابلس.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم قوات حكومة الوفاق الوطني، محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب على صفحته في فيسبوك.

وقال قنونو إن "استهداف مخازن الذخيرة لمليشيات حفتر، جاء رداً على استهداف المدنيين خلف خطوط القتال بالعاصمة طرابلس".

وأشار إلى أن قوات الوفاق ملتزمة بتعليمات قيادة العملية بالتعامل بحزم وبقوة مع المليشيات الغادرة واستهداف مصادر النيران.

وتتواصل انتهاكات حفتر لوقف إطلاق النار القائم بمبادرة تركية روسية، في تحدّ لقرار مجلس الأمن الداعي إلى الالتزام به.

وتشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوماً للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، التي ينازعها حفتر الشرعيةَ والسلطة.