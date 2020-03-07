سياسة
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فرق طبية تركية تعالج طالبي اللجوء المصابين بالرصاص اليوناني
تواصل الفرق الطبية التركية معالجة المصابين من طالبي اللجوء، إثر استخدام حرس الحدود اليوناني العنف تجاههم، حيث أقامت مديرية الصحة بولاية أدرنة شمال غرب تركيا، 4 خيام إسعاف متنقلة لمعالجة طالبي اللجوء المصابين.
فرق طبية تركية تعالج طالبي اللجوء المصابين بالرصاص اليوناني
تواصل الفرق الطبية التركية معالجة المصابين من طالبي اللجوء، إثر استخدام حرس الحدود اليوناني العنف تجاههم / Reuters
7 مارس 2020

تواصل الفرق الطبية التركية، السبت معالجة المصابين من طالبي اللجوء، إثر استخدام حرس الحدود اليوناني العنف تجاههم، حيث أقامت مديرية الصحة بولاية أدرنة شمال غرب تركيا، 4 خيام إسعاف متنقلة لمعالجة طالبي اللجوء المصابين.

ويستمر توافد طالبي اللجوء إلى أدرنة على أمل تحقيق الحلم الأوروبي، حيث ينتظر الآلاف منهم في المنطقة العازلة بين بوابة "كابي كولة" الحدودية، والجانب اليوناني.

وتستخدم قوات حرس الحدود اليوناني قنابل الغاز والرصاص المطاطي لتفريق المجتمعين، فيما تقوم الفرق الطبية بإسعاف المصابين في الخيام الطبية المتنقلة.

وقال مدير الصحة في أدرنة علي جنكيز كالكان في تصريح للصحفيين، إن كادراً طبياً مؤلفاً من 100 طبيب وممرض، يقومون بمهمة علاج المصابين في 4 خيام متنقلة.

ولفت إلى أن الأمن اليوناني يستهدف طالبي اللجوء بالرصاص الحي والمطاطي، والقنابل الغازية، مضيفاً أن الطلقات تصيب الخيام الطبية أحياناً.

وأضاف أن كافة عناصر الكادر الطبي التركي يواصلون مهامهم وهم يرتدون الأقنعة الواقية من غازات القنابل.

وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، الخميس 27 فبراير/شباط الفائت، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا.

والسبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستُبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكداً أنه لا طاقة لها باستيعاب موجة هجرة جديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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