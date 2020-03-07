قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن "أقنعة الإنسانية التي تتغنى بها أوروبا، سقطت على حدود اليونان وانكشفت وحشيتها خلال التعامل مع طالبي اللجوء".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده صزيلو السبت، في مركز التنسيق التابع لإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في ولاية "ألازيغ" شرقي تركيا.

وأكّد صويلو أن تركيا تُدين سلوك اليونان اللا إنساني تجاه طالبي اللجوء في الأيام الأخيرة، والذي استنكره الشعب اليوناني في أثينا وسلانيك ومدن أخرى.

وأوضح أن أفراد الشعب اليوناني صرخوا في الميادين أنه لا يليق ببلادهم التعامل بطريقة غير إنسانية مع طالبي اللجوء، والتي تمثّلت في ممارسة العنف وإجبار الناس على خلع ملابسهم والاستيلاء على أموالهم.

ولفت إلى أن بلاده اضطرت لفتح الأبواب أمام المهاجرين واللاجئين، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمر باتخاذ جميع التدابير في البحار بشكل خاص، في إشارة إلى خطورتها على حياة طالبي اللجوء وضمان عدم حدوث حالات غرق.

وبيّن أنه على الرغم من التدابير المتخذة، فإن أشخاصاً يعبرون البحر للوصول إلى الجزر اليونانية بطريقة غير قانونية، وبلغ عددهم العام الماضي 60 ألفاً.

وأردف: "الآن، أصبحوا يُغرقون زوارق العابرين (طالبي اللجوء)، ويتركونهم يلاقون مصيرهم وحدهم".

وشدد الوزير على أن التطورات الأخيرة ساهمت في إسقاط الأقنعة وأظهرت مدى وحشية أولئك الذين يتغنون بشعارات الإنسانية الزائفة.

وحول عدد طالبي اللجوء الذين غادروا الأراضي التركية باتجاه اليونان في الأيام الأخيرة، قال صويلو إن العدد تجاوز 143 ألفاً.

وقال إن "مستوى المياه في بعض نقاط نهر مريج الحدودي بين تركيا واليونان، تراجع إلى نحو 40-45 سم، وهذا يعني أن عبوره مشياً على الأقدام أصبح ممكناً".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، لا يملك القدرة على السيطرة على تدفق طالبي اللجوء، مضيفاً: "شاهدوا ماذا سيحدث بعد اليوم، فما جرى حتى الآن ليس شيئاً".