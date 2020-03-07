سياسة
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فيروس كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات في الصين والبنتاغون يبدأ في تجربة لقاحات
فيما تستمر حالة الهلع العالمي من انتشار فيروس كورونا، بالتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات خصوصاً في الصين، أعلن البنتاغون البدء في تجارب على لقاحات جديدة في مختبرات قيادة القوات البرية ضد الفيروس.
فيروس كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات في الصين والبنتاغون يبدأ في تجربة لقاحات
انتشار فيروس كورونا لا يزال يسبب حالة من الهلع العالمي مع ازدياد أعداد الإصابات والوفيات حول العالم / Reuters
7 مارس 2020

لا تزال حالة الهلع مستمرة إزاء انتشار فيروس كورونا الجديد في دول عدة حول العالم، فالإصابات حتى صباح الجمعة، انتشرت في 90 دولة بينها 14 دولة عربية، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.

ارتفاع عدد الإصابات والوفيات في الصين

لا تزال الصين متصدرة في عدد الإصابات والوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس، فبينما سُجّلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 99 إصابة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 80 ألفاً و651 إصابة، وصل عدد الوفيات إلى 28 خلال الفترة ذاتها، وفقاً لبيان أصدرته اللجنة الحكومية للصحة السبت.

وظهر الفيروس للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وأصاب حتى الآن أكثر من 100 ألف شخص حول العالم تُوفي منهم أكثر من 3400، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، كما أدّى إلى تعليق العمرة وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

البدء في تجربة لقاحات

أعلن البنتاغون الجمعة، البدء في تجارب على لقاحات جديدة في مختبرات قيادة القوات البرية ضد الفيروس.

وأوضح بيانٌ صادر عن القائد العام للبحوث الطبية بالقوات البرية الأمريكية مايكل تالي، أن العاملين في مختبرات القوات البرية بدأوا في إجراء تجارب اللقاحات على فئران تجارب بالتعاون مع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، ومجموعة من المؤسسات والأوساط الأكاديمية.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من التدابير التي تتخذها الولايات المتحدة للتصدي للفيروس، بعد أن قررت إلغاء عدد من المناورات العسكرية في وقت سابق للحيلولة دون تفشيه بين أفراد الجيش.

وأوضح المتحدث أنه في القريب العاجل ستُجرّب تلك اللقاحات على عدد محدود من البشر.

في السياق ذاته، قال الدكتور كافيون مودجاراد مدير مركز الأمراض السارية بمعهد "والتر ريد" التابع للقوات البرية، إن "المرحلة الأولى بدأت من خلال إجراء تجارب اللقاحات على الفئران"، مشيراً إلى أنه في المرحلة الثانية، ستُجرى الاختبارات على الحيوانات القريبة من التشريح البشري بما في ذلك القرود، دون إعطاء تاريخ محدد لبدء إجراء التجارب على البشر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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