قال فؤاد أُقطاي نائب الرئيس التركي إن بلاده لن تتردد في تضييق الخناق على مسببي الأزمة بإدلب شمال غربي سوريا "حال استمر سفك الدماء".

وأكّد أقطاي خلال كلمة ألقاها في إسطنبول السبت، أنه "إذا استمر سفك الدماء في المنطقة فلن نتردد في تضييق الخناق على مسببي الأزمة بعزيمة أقوى من أي وقت مضى".

وأضاف: "كافحنا وحدنا بقيادة الرئيس أردوغان لمنع مقتل مليون مدني آخر في إدلب بعد أن قُتل أكثر من مليون شخص في عموم سوريا".

وتابع: "غايتنا الوحيدة هي المساهمة في تأسيس مستقبل أكثر أماناً ورفاهية لأجلنا ولأجل إخوتنا السوريين".

وأوضح أقطاي أنه "منذ بداية الأزمة في إدلب، لم تفضل تركيا قط خيار الصراع والحرب والآلام".

والخميس عقد الرئيس أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مؤتمراً صحفيّاً مشترَكاً في ختام قمة جمعتهما حول إدلب بموسكو، وأعلنا فيه توصُّلهما إلى اتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة السورية.