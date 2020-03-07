سياسة
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"حماية الحدود الأوروبية" تأمر بترك لاجئين بالبحر بعد إنقاذهم من الغرق
كشفت هيئة الإذاعة والتليفزيون الدنماركية الجمعة، عن إصدار وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)، أوامر إلى خفر السواحل الدنماركي، بترك طالبي لجوء في البحر، بعد إنقاذهم من الغرق.
"حماية الحدود الأوروبية" تأمر بترك لاجئين بالبحر بعد إنقاذهم من الغرق
وكالة حماية الحدود الأوروبية تأمر بترك لاجئين في البحر بعد إنقاذهم من الغرق
7 مارس 2020

كشفت هيئة الإذاعة والتليفزيون الدنماركية الجمعة، عن إصدار وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)، أوامر إلى خفر السواحل الدنماركي، بترك طالبي لجوء في البحر، بعد إنقاذهم من الغرق.

وأوضحت الهيئة أن قوات من خفر السواحل الدنماركي تنفذ مهمات حماية الحدود الخارجية لأوروبا تحت مظلة فريق قوات "عملية بوسيدون" التابعة لـ"فرونتكس".

وأضافت أن الفريق الدنماركي في قوات عملية بوسيدون، نقل لوزيرة الدفاع الدنماركية ترين برامسن، التي كانت تتفقد مهمات قوات بلادها في اليونان، حادثة حصلت معهم.

وأشارت إلى أن قوات عملية بوسيدون أمرت خفر السواحل الدنماركي، بترك 33 طالب لجوء في البحر، بعدما أنقذهم خفر السواحل الدنماركي من الغرق على متن قارب مطاطي في أثناء محاولتهم الوصول إلى جزيرة إستان كوي (كوس) اليونانية ببحر إيجه.

وأكّدَت أن القوات اليونانية ضمن بوسيدون أصدرت أوامر إلى طاقم خفر السواحل الدنماركي بخصوص طالبي اللجوء الذين أنقذهم بالقول: "ضعوهم على القوارب المطاطية واتركوهم في البحر وأخرجوهم عن حدودنا البحرية".

وشدّدَت على أن خفر السواحل الدنماركي لم ينصع لأوامر القوات اليونانية، ونقل طالبي اللجوء إلى جزيرة كوس اليونانية.

ولفتت إلى أن وزيرة الدفاع الدنماركية رحّبت بقرا ر طاقم خفر سواحل بلادها.

وبدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، منذ 27 فبراير/شباط الماضي، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.

والسبت الماضي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستُبقِي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين في التوجه إلى أوروبا، مؤكّداً أنه لا طاقة لها باستيعاب موجة هجرة جديدة.

وتتولى وكالة "فرونتكس" تنسيق التعاون العملي بين أجهزة شرطة الحدود للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بهدف تأمين الحدود الخارجية للاتحاد، من الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وتسلل الإرهابيين.

وتأسست الوكالة الأوروبية عام 2004، ومقر ها الرئيسي في العاصمة البولندية وارسو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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