سياسة
3 دقيقة قراءة
وزير الدفاع التركي: وفد عسكري روسي سيصل إلى أنقرة مطلع الأسبوع القادم
أكّد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار السبت، أن بلاده ستبدأ دوريات مشتركة مع الروس في طريق "إم 4" اعتبارا من 15 مارس/ آذار الجاري، مشيراً إلى بدء العمل بخصوص ممرّ آمن على امتداد الطريق البري.
وزير الدفاع التركي: وفد عسكري روسي سيصل إلى أنقرة مطلع الأسبوع القادم
وزير الدفاع التركي أكّد عدم حدوث أي خرق منذ&nbsp;بدأ سريان الاتفاق التركي-الروسي حول وقف إطلاق النار في إدلب / AA
7 مارس 2020

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن بلاده ستبدأ دوريات مشتركة مع الروس في طريق M4 اعتباراً من 15 مارس/آذار.

جاء ذلك في كلمة عقب اجتماع مطول مع كبارة القادة العسكريين الأتراك بمقر قيادة عمليات إدلب مساء الجمعة في ولاية هاطاي جنوبي تركيا.

وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده اتخذت بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، خطوة مهمة بخصوص الحل السياسي في إدلب، على الطريق المؤدي إلى السلام.

وقال أقار إن بلاده ستظل قوة ردع ضد انتهاك وقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وإنه لم يحدث أي خرق منذ سريان الاتفاق المبرم مع الروس مساء الخميس.

وتابع: "سنبدأ دوريات مشتركة مع الروس في طريق M4 اعتباراً من 15 مارس/ آذار، وبدأنا العمل بخصوص تفاصيل الممر الآمن على امتداد الطريق البري".

وأعلن أن وفدًا عسكريّاً روسيّاً سيصل إلى أنقرة مطلع الأسبوع القادم. وأردف: "سنظلّ قوة ردع ضد انتهاك وقف إطلاق النار، ولم يحدث أي خرق منذ سريانه".

وأضاف: "نتابع التطورات من كثب، وسنرد بأشد الطرق على أي هجمات ضد وحداتنا ونقاط مراقبتنا دون تردد".

والخميس عقد الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان و الروسي فلاديمير بوتين مؤتمراً صحفيّاً مشتركاً في ختام قمة جمعتهما حول إدلب بموسكو، أعلنا فيه توصلهما لاتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة السورية.

ومن أبرز بنود الاتفاق إنشاء ممر آمن على عمق 6 كلم شمالي الطريق الدولي M4 و6 كلم جنوبه.

إضافة إلى إطلاق دوريات تركية وروسية في 15 مارس/آذار الجاري على امتداد طريق M4 بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور، مع احتفاظ تركيا بحق الرد على هجمات النظام السوري.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب على أثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، الذي بلغ ذروته باستشهاد 33 جنديّاً تركيّاً الأسبوع الماضي، جرّاء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us