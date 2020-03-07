سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 7 مارس/آذار 2020
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خلاصات من TRT عربي: 7 مارس/آذار 2020
كورونا يتفشّى عالميّاً والإصابات تتجاوز 100 ألف / DPA
7 مارس 2020

أهم الأحداث:

كورونا يتفشّى عالميّاً والإصابات تتجاوز 100 ألف، وأردوغان يقول إن نقاط المراقبة التركية في إدلب ستبقى على وضعها الراهن.

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أردوغان: نقاط المراقبة التركية في إدلب ستبقى على وضعها الراهن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "نقاط المراقبة التركية في إدلب ستبقى على وضعها الراهن، ولا تغيير بهذا الخصوص حاليّاً"، مؤكّداً أن بلاده ستكون على أهبة الاستعداد دائماً للرد على الانتهاكات. [TRT عربي]

وقال الرئيس التركي في حديثه مع الصحفيين في أثناء عودته بالطائرة من العاصمة الروسية موسكو، إن الغرب "منافق جدّاً" في موضوع اللاجئين، إذ سارع لمدّ يد العون إلى اليونان، فيما يتجنّب تقاسم الأعباء مع تركيا. [الأناضول]

وأضاف أردوغان حول تدفق طالبي اللجوء: "الغرب مع الأسف منافق جدّاً، فقد وعدوا اليونان على الفور بتقديم 700 مليون يورو"، ولفت أردوغان إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وعدت بتقديم 25 مليون يورو لتركيا لدعم اللاجئين، ولم يُنفَّذ ذلك بعد. [الأناضول]

كورونا يتفشّى عالميّاً والإصابات تتجاوز 100 ألف

أعلنت حكومات عدة عن إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لديها الجمعة، ليتجاوز إجمالي عدد الإصابات 100 ألف على مستوى العالم. [TRT عربي]

وعلى صعيد آخر قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الجمعة، إن فيروس كورونا تسبب في ارتفاع مخاطر حدوث ركود عالمي في العام الجاري. [رويترز]

وفي إطار خفض جماعي لتوقعاتها، قالت موديز إن اقتصادات متقدمة بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية، قد تنزلق جميعها إلى ركود في ”تصوُّر معاكس“. [رويترز]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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