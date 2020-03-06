سحب مركز "سيتي أوف لندن" للتمويل، جائزة من زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي، على خلفية الممارسات الدموية بحق مسلمي الروهينغيا في إقليم أراكان، حسب وكالة الأناضول.

وأجرت الهيئة الإدارية للمركز تصويتاً على إلغاء جائزة "حرية المدينة" التي قدمها إلى سو تشي قبل 3 سنوات.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية، ميانمار باتخاذ جميع التدابير التي في حدود سلطتها لمنع وتجنب الإبادة الجماعية ضد أقلية الروهينغيا المسلمة.

واعترفت زعيمة ميانمار سو تشي، خلال إفادتها أمام محكمة العدل الدولية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، باستخدام بلادها "قوة غير متناسبة"، في التعامل مع مسلمي ولاية أراكان.

وقالت سو تشي: "لا أستبعد استخدام قوة غير متناسبة (في أراكان)، لكن هذا الأمر لا يرقى إلى حد الإبادة الجماعية".

ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية تتضمن مجازر وحشية ضد الروهينغيا في أراكان.

وأسفرت هذه الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهينغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم".