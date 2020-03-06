سياسة
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أردوغان في اتصال لميركل: اتفاق إدلب يضمن حماية المدنيين وأمن جنودنا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي بين أردوغان والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن بلاده ضمنت حماية المدنيين الأبرياء وأمن الجنود الأتراك عبر اتفاق وقف إطلاق النار حول إدلب الذي تم التوصل إليه مع روسيا الخميس.
أردوغان في اتصال لميركل: اتفاق إدلب يضمن حماية المدنيين وأمن جنودنا
تصريحات الرئيس التركي جاءت خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل / DPA
6 مارس 2020

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ضمنت حماية المدنيين الأبرياء وأمن الجنود الأتراك عبر اتفاق وقف إطلاق النار حول إدلب الذي تم التوصل إليه مع روسيا الخميس.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين أردوغان والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الجمعة، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وحول المأساة الإنسانية القائمة على الحدود اليونانية، قال أردوغان إن أثينا "تنتهك القانون الدولي بإعلانها عدم الأخذ بالاعتبار معاهدة تأسيس الاتحاد الأوروبي واتفاقية جنيف".

وأبلغ الرئيس التركي ميركل أن "اتفاقية الهجرة المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي لا تطبق، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر فيها".

يشار إلى أن الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس/آذار 2016 بالعاصمة البلجيكية بروكسل إلى 3 اتفاقات مرتبطة ببعضها البعض حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

والتزمت أنقرة بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين في حين لم يقم الاتحاد الأوروبي بما يتوجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة حتى الآن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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