سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا ترحّل متطرفاً سويدياً وزع منشورات محرضة ضد اللاجئين
زعيم حزب "ديمقراطيو السويد" وزع منشورات باللغة الإنجليزية على طالبي اللجوء في أدرنة يحثهم فيها على عدم القدوم إلى السويد.
تركيا ترحّل متطرفاً سويدياً وزع منشورات محرضة ضد اللاجئين
السلطات التركية رحّلت المتطرف السويدي على خلفية تحريضه ضد اللاجئين / AA
6 مارس 2020

رحّلت السلطات التركية، الجمعة، زعيم حزب "ديمقراطيو السويد" اليميني المتطرف، جيمي أكيسون، لدعوته طالبي اللجوء المحتشدين بولاية أدرنة، إلى عدم القدوم إلى السويد.

وكان أكيسون المعروف بمعاداته للأجانب قد وزّع الخميس، دون الحصول على إذن رسمي، منشورات باللغة الإنجليزية على طالبي اللجوء المجتمعين في بوابة "كابي كولة" بأدرنة شمال غربي تركيا، يحثهم فيها على عدم التوجه إلى السويد.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية بحقه، تم نقل أكيسون إلى مطار إسطنبول الجديد، برفقة الشرطة التركية، حيث تم ترحيله منها إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وبدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا عقب اتخاذ أنقرة قراراً بتاريخ 27 فبراير/شباط الماضي، مفاده أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الجمعة، أن عدد طالبي اللجوء الذين عبروا إلى اليونان من أدرنة وصل إلى 142 ألفاً و175 شخصاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us