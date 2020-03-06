رحّلت السلطات التركية، الجمعة، زعيم حزب "ديمقراطيو السويد" اليميني المتطرف، جيمي أكيسون، لدعوته طالبي اللجوء المحتشدين بولاية أدرنة، إلى عدم القدوم إلى السويد.

وكان أكيسون المعروف بمعاداته للأجانب قد وزّع الخميس، دون الحصول على إذن رسمي، منشورات باللغة الإنجليزية على طالبي اللجوء المجتمعين في بوابة "كابي كولة" بأدرنة شمال غربي تركيا، يحثهم فيها على عدم التوجه إلى السويد.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية بحقه، تم نقل أكيسون إلى مطار إسطنبول الجديد، برفقة الشرطة التركية، حيث تم ترحيله منها إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وبدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا عقب اتخاذ أنقرة قراراً بتاريخ 27 فبراير/شباط الماضي، مفاده أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الجمعة، أن عدد طالبي اللجوء الذين عبروا إلى اليونان من أدرنة وصل إلى 142 ألفاً و175 شخصاً.