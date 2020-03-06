سياسة
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مستشار الرئيس اليمني: سيطرة الحوثيين على محافظة الجوف قد تغيّر موازين القوى
قال مستشار الرئيس اليمني إن سيطرة مسلحي جماعة الحوثي على محافظة الجوف شمالي البلاد "قد تغير موازين القوى العسكرية بصورة نهائية"، وأشار إلى أن الأمم المتحدة ستتدخل لوضع الأمور "في نصابها".
مستشار الرئيس اليمني: سيطرة الحوثيين على محافظة الجوف قد تغيّر موازين القوى
أشار بن دغر، رئيس الحكومة اليمنية السابق، إلى أن الحكومة والتحالف لديهما فرصة أخيرة لتعديل موازين القوى / AFP
6 مارس 2020

اعتبر أحمد عبيد بن دغر، مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الجمعة، أن سيطرة مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على محافظة الجوف شمالي البلاد "قد تغير موازين القوى العسكرية بصورة نهائية".

وبعد معركة عنيفة استمرت لأسابيع، اقتحمت جماعة الحوثي، الأحد الماضي، مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، بعد أشهر من القتال ضد القوات الحكومية التي تسيطر على المدينة منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2015.

وقال بن دغر، في تدوينة، إن سيطرة الحوثيين على المحافظة الملاصقة للحدود السعودية تعود إلى "أننا وتحالف الشرعية (التحالف العربي بقيادة المملكة) قد تسببنا فيما نحن عليه، انقساماً وعداءً لبعضنا البعض، في إصرار عجيب على إهداء الهزيمة للحوثيين وإيران".

وأضاف أن سيطرة الحوثيين على الجوف "قد تغير موازين القوى العسكرية بصورة نهائية في معركتنا المصيرية مع الحوثيين".

وتابع: "إذا تعاملنا بالمستوى ذاته الذي تعاملنا به بشأن سقوط نهم (سيطرة الحوثيين على المديرية التابعة لصنعاء)، فسنكون قد قررنا مصير المعركة لصالح الحوثيين يمنياً، ولصالح إيران إقليمياً، وسيكون دور التحالف قد انتهى في اليمن".

وأشار بن دغر إلى أن الأمم المتحدة ستتدخل لوضع الأمور "في نصابها، والاعتراف بالأوضاع الراهنة؛ إذ لا يمكن استمرار الحرب دون نهاية".

ووفق بن دغر، فإن أسباب سيطرة الحوثيين على الجوف "واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، والحروب والمعارك سجال".

وقال: "سنتلقى جميعاً هزيمة تاريخية نكراء؛ فالعدو تمكن من الحصول على وسائل وعوامل قوة أتاحت له الصمود، وتتيح له التقدم اليوم".

وأشار رئيس الحكومة اليمنية السابق إلى أن الحكومة والتحالف لديهما فرصة أخيرة لتعديل موازين القوى، غير أن "ما يعتقده البعض مكسباً تثبت الأحداث المتلاحقة أنه وهم، وترتيب غير موفق للخصوم والأعداء في هذه المعركة".

والجوف إحدى المحافظات اليمنية المتاخمة لحدود السعودية، وتكتسب أهمية استراتيجية في النزاع الدائر منذ نحو 6 أعوام بين الحكومة (المعترف بها دولياً)، والتي يدعمها التحالف العربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي التي تتلقى دعماً من إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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