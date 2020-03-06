سياسة
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الغنوشي يندد بالعملية الإرهابية ويقول إن تونس "عصيّة" على الإرهاب
ندّد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بالعملية الإرهابية التي استهدفت، الجمعة، دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية في العاصمة تونس، قائلاً: "تونس بوحدتها وأمنها الجمهوري عصية على الإرهاب، ولن تثنينا المؤامرات على مواصلة مسيرتنا الديمقراطية".
الغنوشي يندد بالعملية الإرهابية ويقول إن تونس "عصيّة" على الإرهاب
الغنوشي: نندد بالعملية الإرهابية التي استهدفت السفارة الأمريكية هذا الصباح / AFP
6 مارس 2020

ندّد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بالعملية الإرهابية التي استهدفت، الجمعة، دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية في العاصمة تونس.

وقال الغنوشي، في تدوينة: "نندد بالعملية الإرهابية التي استهدفت السفارة الأمريكية هذا الصباح ونحمد الله على لطفه وعلى حفظه".

وأضاف: "تونس بوحدتها وأمنها الجمهوري عصية على الإرهاب، ولن تثنينا المؤامرات عن مواصلة مسيرتنا الديمقراطية"، وتابع: "عاشت تونس آمنة مطمئنة والخزي لكل المتآمرين".

وأعلنت الداخلية التونسية، في بيان، مقتل ضابط شرطة وإصابة 4 آخرين إضافة إلى مدني، صباح الجمعة، إثر قيام إرهابيين اثنين بتفجير نفسيهما في دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية في العاصمة تونس.

في هذا الصدد، قال الغنوشي: "رحم الله شهيد الوطن وعجل بشفاء المصابين"، بعد زيارته المصابين في العملية الإرهابية بمستشفى قوات الأمن الداخلي.

من جانبها، أكدت السفارة الأمريكية في تونس أن فرق الطوارئ بصدد التعامل مع تداعيات التفجير الذي وقع بالقرب من مقرها، ودعت، في بيان، إلى عدم الوجود بمحيطها ومتابعة وسائل الإعلام والتزام التعليمات الأمنية.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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