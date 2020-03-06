بدأت فرق من قوات الشرطة التركية الخاصة، في الانتشار على نهر "مريج" الحدودي في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا، لمنع إجبار طالبي اللجوء على العودة من قبل الجانب اليوناني.

وانتشر ألف عنصر من شرطة المهام الخاصة التركية الذين وصلوا بعتادهم الكامل إلى المدينة.

ومن المقرر أن تعمل الشرطة التركية أيضاً على رصد التحركات في النهر من خلال زوارق مطاطية.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن الخميس، أن بلاده تعمل على نشر ألف عنصر من الشرطة على ضفاف نهر "مريج" الحدودي في ولاية أدرنة، موضحاً أن الهدف من هذه الخطوة هو منع إجبار طالبي اللجوء على العودة من قبل السلطات اليونانية، والحيلولة دون تعرضهم لمعاملات سيئة.

وفي وقت سابق، بدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا عقب قرار أنقرة بأنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكداً أنه لا طاقة لها باستيعاب موجة هجرة جديدة.