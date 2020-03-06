قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، بأن تركيا حصلت على كامل منظومة S-400 الصاروخية وستفعّلها الشهر المقبل.

وأوضح في حديثه للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من العاصمة الروسية موسكو: "لقد حصلنا على كامل منظومة S-400 الصاروخية وستُفعَّل اعتباراً من أبريل/نيسان القادم، وإذا وافقت واشنطن على تزويدنا بصواريخ باتريوت فسنأخذها".

والخميس، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين بعد قمة بالعاصمة الروسية موسكو، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في إدلب السورية.

ومن أبرز بنود البيان المشترك الصادر عن البلدين، إنشاء ممر آمن على عمق 6 كم شمالي الطريق الدولي "M4" و6 كم جنوبه، على أن تُحدَّد التفاصيل في غضون 7 أيام.

واتفق على إطلاق دوريات تركية وروسية في 15 مارس/آذار الجاري على امتداد طريق "M4" بين منطقتَي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور، مع احتفاظ تركيا بحق الرد على هجمات النظام السوري.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب، على إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، الذي بلغ ذروته باستشهاد 33 جندياً تركياً الأسبوع الماضي، جرّاء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".

وعلى إثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب، رداً على اعتداء الأخيرة على القوات التركية المتمركزة هناك في عدد من النقاط، وفق اتفاق سوتشي لـ"وقف التصعيد".