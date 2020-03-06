سياسة
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مقتل رجل أمن في هجوم انتحاري بمحيط السفارة الأمريكية بتونس
قالت وكالة الأنباء التونسية إن عنصر أمن قُتل متأثراً بجراحه، جراء التفجير الانتحاري الذي استهدف دورية أمنية بالقرب من السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس. ‏ووفق بيان للداخلية فإن المجلس الوزاري المنعقد بقصر قرطاج هذا الصّباح يتابع تطوّرات العملية،.
مقتل رجل أمن في هجوم انتحاري بمحيط السفارة الأمريكية بتونس
مقتل رجل أمن في هجوم انتحاري بمحيط السفارة الأمريكية بتونس / Reuters
6 مارس 2020

قالت وكالة الأنباء التونسية الجمعة، إن عنصر أمن قُتل متأثراً بجراحه، جراء التفجير الانتحاري الذي استهدف دورية أمنية بالقرب من السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها أنّ "إرهابيَّين فجرا نفسيهما مستهدفَين دورية أمنية بالقرب من السفارة الأمريكية ما أسفر عن مصرعهما وإصابة 5 أمنيين إصابات متفاوتة الخطورة ومدني بإصابة خفيفة."

ووفق بيان الداخلية فإن المجلس الوزاري المنعقد بقصر قرطاج هذا الصّباح يتابع تطوّرات هذه العمليّة، فيما وضعت كافّة الوحدات الأمنيّة في حالة تأهّب قصوى لمجابهة أيّة مخاطر محتملة.

‏من جانبها أكدت السفارة الأمريكية بتونس في بيان لها الجمعة، أن فِرق الطوارئ بصدد الاستجابة للانفجار الذي وقع بالقرب من مقرها.

ودعت السفارة في بيانها إلى الابتعاد عن بمحيطها ومراقبة وسائل الإعلام واتباع التعليمات الأمنية، على خلفية التفجير الانتحاري.

مصدر:TRT عربي
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